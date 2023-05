Azokat az üzletben, bevásárlóközpontban, vagy online működő vállalkozásokat kötelezik az alaptermékeket érintő árengedményekre, amelyek fő tevékenységi köre a TEÁOR 4711 szerinti élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem és a 2021. évi nettó árbevételük meghaladta az egymilliárd forintot.

A rendelet négy hónapja alatt

a kereskedőknek folyamatosan, heti termékváltással kell kötelező árakciókat szervezni úgy, hogy az akciós időszakoknak megszakítás nélkül szükséges egymást követniük.

A fő szabály szerint az aktuális akciók időtartama csütörtökönként 0 órától a következő hét szerda 24 óráig lesz érvényes, de a boltos dönthet úgy is, hogy az egybefüggően legalább 168 órára meghirdetett kedvezményes fogyasztói ár másik napon lép érvénybe. Nem lehet ellenőrzés nélkül meghirdetni az akciókat: azok az üzletek, amelyek egy-egy termék esetén a saját ritmusukhoz jobban igazodó, más időszakot választanak az árkedvezményre, az akció kezdete előtt két nappal be kell jelentsék azt a kereskedelemért felelős miniszternek.

Tésztánként egy kedvezményes ár

A hetente kötelezően váltakozó akciókat a rendelet húsz termékkategóriában írja elő, amelyekből egy-egy árucikket kell kiválasszanak a kereskedők abból a választékból, amelyben legalább ötféle különböző terméket forgalmaznak.

Az akciózásra kijelölt alapkategóriákból mindig csak egy terméket kell kötelező kedvezménnyel kínáljanak,

így például nem lesz arról szó, hogy a boltban található összes tésztaféle vagy joghurt olcsóbban lesz kapható az aktuális héten, hanem ezek közül csupán egyet kell kisebb áron kínálni a vásárlóknak.

Az akciós ár attól függ majd, hogy a kereskedőnél a heti kedvezményes időszakot megelőző 30 napban mekkora volt az adott árucikk legalacsonyabb fogyasztói ára, és annak 10 százalékkal olcsóbb verzióját kell alkalmazni a kiválasztott terméknél. Ebbe nem számít bele az a korábban alkalmazott alacsonyabb fogyasztói ár, amelyet olyan termékeknél hirdettek meg, amelyeknek az értékesítés időpontjában már közel volt a minőségmegőrzési, vagy fogyaszthatósági idejének lejárata, vagy erre a leárazásra a lejárat előtt nem több, mint 72 órával került sor.

Egységes hirdetmények

Nem kerülheti el a vásárlók figyelmét a boltok aktuális akciója: a kötelezettség teljesítése úgy lesz szabályos, ha az üzletben jól láthatóan feltüntetik a termék mellett a kedvezményes árat és az engedmény mértékét is.

Az árstopos termékeknél már megszokhatták a vevők az egységes kommunikációt – a kötelező akcióba bevont árucikk esetén is egységes grafikai alapra szerkesztett plakáton kell majd közölni az árakat. A vásárlótéren kívül az üzletek online felületein is kötelező lesz közzétenni az éppen érvényes hatósági árakciót, míg a nyomtatott szórólapokban, -újságokban nem érdemes keresni az alkalmi kedvezményt, mert ezekben a nyomdai folyamatok miatt nem lesz kötelező tájékoztatni a vásárlókat.

Üres polcok, csalódott vevők?

Nem fordulhat majd elő, hogy a meghirdetett akciós termék miatt a boltba betérő vásárlónak csalódottan kell távoznia, mert a polcon, pultban hűlt helyét találja a keresett árucikknek. A jogszabály szerint ugyanis

a boltban kötelesek gondoskodni a folyamatos kiszolgálásról, úgy, hogy az akciós termékből legalább akkora mennyiséget kell forgalmazni, amennyit az előző évben naponta átlagosan eladtak az adott portékából.

Az üzletek és a beszállítók kénytelenek lesznek együttműködni: utóbbiakat külön védi a jogalkotó azzal, hogy tisztességtelen forgalmazói magatartásnak minősíti azokat az eseteket, ha például a boltos egyoldalú szerződésmódosítással egyoldalúan csökkenti a beszerzési árat. A kereskedő nem fenyegetheti meg ennek érdekében a termék beszállítóját a szerződéses kapcsolat megszüntetésével, a rendelés lemondásával, a megrendelt árumennyiség csökkentésével vagy azzal, hogy a beszállítót kizárja az üzletben jellemző akciókból, promóciókból.

A hatóság is akciózik

A fogyasztóvédelmi hatóság is a kötelező akciózással érintett üzletek sarkára lép: júniustól szeptember végéig a vásárlók érdekében a hatóság emberei folyamatosan ellenőrzik majd az árakciózás szabályosságát. Ha a trükköző boltos jogszabályt sért, a naponta többször is kiszabható bírság termékenként akár több tízmillió forintra is rúghat, sőt, a büntetés szigorúbb esetben legalább egy nap, legfeljebb fél év üzletbezárás is lehet.

(Thurzó Katalin)