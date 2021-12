A hazai vasútvállalatoknak a jövő évtől közel négyszer annyit kell fizetniük a MÁV-nak a vontatási energiáért, mint ez év elején - írja a Világgazdaság. A társaságtól együtt 18,9 milliárd forinttal, a GYSEV-től pedig 213 millióval jutnak drágábban áramhoz a szakmai képviseletüket ellátó Hungrail Magyar Vasúti Egyesület számításai szerint. A növekedés annak fényében még drasztikusabb, hogy költségeikből 10-30 százalék jut a vontatási energiára.

A vasúti fuvarozók 2022-re már bejelentettek egy 15 százalékos díjemelést, most újabbat kell közölniük, ezért van olyan köztük, amely már vissza is vonta korábbi ajánlatát. A szervezet azonnali állami beavatkozást kért Palkovics László innovációs és technológiai minisztertől, a vontatási energia árának csökkentése érdekében E célból például el lehetne engedni az áramtarifában az egységárra rakódó tételeket (rendszerhasználati díj, jövedéki adó stb-), és megfontolható a vasúti teherfuvarozók által vásárolt vontatási energia díjának befagyasztása is.

A napilapnak válaszoló vasútvállalatok erősen bíznak a Hungrail fellépésének sikerében, mivel nem tudnak alacsonyabb árat kialkudni. A MÁV ugyanis állami vállalatként gyakorlatilag hatósági árat érvényesít. A megnövekedett költség ugyanakkor rontja a vasútvállalatok versenyképességét, aminek meg is van az első következménye: van olyan ügyfél, amely úgy döntött, hogy elkerüli Magyarországot, és az olcsóbb szlovákiai útvonalon fuvaroztat. Emellett a megbízók tárgyalásaikat kezdtek a közúti fuvarozókkal, így hamarosan további árumennyiségek zúdulhatnak az utakra.