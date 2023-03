Az árstopok eltörlése után akár a duplájára is drágulhatnak a hatósági áras termékek – írja az RTL.hu. Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn a Parlamentben többször is említette a hatósági árak eltörlésének várható menetrendjét.

„Amint az infláció meggyőző módon, tartósan csökkenő pályára áll, akkor az ársapkákat ki lehet vezetni” – mondta a miniszterelnök.

27 éves csúcson az infláció

A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint januárban közel 26 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak az egy évvel korábbihoz képest.

A háztartási energia és az élelmiszerek árai emelkedtek a legnagyobb ütemben, utóbbi átlagosan 44 százalékkal került többe, mint tavaly januárban.

Néhány hónap múlva lehet először csökkenés

A tavaszi hónapokra várható az infláció csökkenése – mondta el az RTL kérdésére Hornyák József, a Portfolio.hu elemzője. „Ha a döntéshozóknak elég egy hónapnyi csökkenés, és az, hogy az előzetes részadatok alapján folytatódjon a csökkenő trend, akkor akár az sem elképzelhetetlen, hogy az árstopokat nem hosszabbítják meg” – tette hozzá.

Ez azt jelentené, hogy április 30-ig marad a hatósági ár többek között a csirkemellen és farháton, illetve a 2,8 százalékos UHT tejen.

Tartós csökkenést május-júniusra vár a szakértő. „Az árstopos termékek ára is jelentősen emelkedni fog: ennek mértéke 50 és 100 százalék közé várható. Tehát egyes termékek ára akár meg is duplázódhat majd” – fogalmazott Horkány József.

Néhány példa a kivezetés után várható áremelkedésre a szakértő által elmondottak alapján:

Pozitív hatása is lesz a kivezetésnek

Karsai Gábor, a GKI Gazdaságkutató Zrt. vezérigazgató-helyettese korábban a Napi.hu-nak nyilatkozva elmondta, hogy az árspakák kivezetése mindenképp inflációs hatású lesz, egyúttal kiemelte, hogy a normális termelői-kereskedelmi kapcsolatok helyreállításához vezet – például annak révén, hogy az alacsonyabb zsírtartalmú tej újra olcsóbb lesz a magasabb zsírtartalmúnál, így csökken a támogatott „tejzsír”-kereslet, ami csökkentheti a sajt árát.

A tejtermékek árát már az ársapkák kivezetése előtt is több multi csökkentette. Pont szerdán jelentette be az Aldi is az árcsökkentést – ők terméktől függően 20-23 százalékkal alacsonyabb áron kínálják a magyar beszerzésű trappista sajtokat.

A nemzetközi és a magyar tejpiaci helyzetnek köszönhetően február elején a vállalat már jelentős mértékben, 20 százalékkal csökkentette legnépszerűbb vajtermékei árát, most pedig március 1-jétől jelentősen és tartósan olcsóbb áron kínálja a termékeket.

Karsai Gábor szerint a lassulás az év második felében erőteljes is lehet, ha nem történik a forint újabb gyengülését kiváltó esemény az alábbi területeken:

az orosz-ukrán háború,

energiaellátás,

Magyarország-EU tárgyalások alakulása.

A kormány által bevezetett hatósági áraknak ugyan vannak negatív, piactorzító hatásai, de az tagadhatatlan, hogy az inflációval szemben védelmet nyújtanak

– mondta Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter az Indexnek adott interjújában.

Szerinte a kormány nem tehetett mást, minthogy a gazdaságba történő beavatkozáson keresztül az árstopokkal védi a lakosságot. A rezsicsökkentés is ársapka, amely már 2013 óta érvényben van – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy a kormánynak sikerült megvédenie a rezsicsökkentést az átlagfogyasztásig.

„Az átlagfogyasztásig védő rendszer hosszú távon is fenntartható, így ehhez most nem szabad hozzányúlni” – emelte ki a miniszter.

Az ársapkák története

A tavaly február 1-jén életbe léptetett élelmiszerárstop a jelenlegi rendelkezés alapján április 31-ig marad érvényben. Akkor a következő élelmiszerekre vezettek be hatósági maximumot:

liszt,

napraforgóolaj,

sertéscomb,

csirkemell,

farhát,

2,8 százalékos UHT tej,

kristálycukor.

Novemberben az árstopos élelmiszerek körét a tojással és étkezési burgonyával bővítette a kormány.

Nemcsak a fenti élelmiszerek, hanem az üzemanyagok árát is szabályozták hatóságilag, de csak december 6-ig, ugyanis a kormány szerint, ha tovább érvényben maradt volna a hatósági árazás, akkor üzemanyaghiány alakult volna ki a magyar piacon. Az intézkedés több mint egy évig volt érvényben.

Ugyanez vár az élelmiszerár-stopokra is, kérdés csak az, hogy meddig maradhatnak?

(Horváth Balázs)