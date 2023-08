A Tungsram strand, eredeti nevén UTE Dunafürdő (az újpesti szleng becenevén a "Tungi") 1938. július 10-én nyílt meg és hivatalosan 2004. augusztus 26-án zárt be végleg. Az Egyesült Izzó, később Tungsram igazgatójának Aschner Lipótnak köszönhető a strand megnyitása, aki akkoriban az UTE vezetője is volt, és ezzel a tettével a sportegyesületet is megmentette a csődtől.

A hőskor

A strand területe 30 ezer négyzetméteren feküdt, benne egy 50 x 20 méteres verseny-, egy 50 x 25 méteres vendég- és egy gyermekmedencével. A strand befogadóképessége jóval tízezer fő fölött volt, egyszerű hely volt, de az emberek éppen ezért kedvelték. A telepen található volt egy 200 csónakot befogadó csónakház is, ahol a csónakosok kabinjai, valamint irodahelyiségek is megtalálhatóak voltak. A strand hamar az újpestiek kedvelt helyévé vált, óriási élet volt itt az 1980-as évekig.

A General Electric szabadult volna tőle

A rendszerváltás után a strand veszített a népszerűségéből. A General Electric nevű amerikai cég 1990-ben megvette a Tungsramot és költséghatékonysági okokból szabadult volna a strandtól, valamint a számára feleslegesnek ítélt épületeitől. Egyetlen komoly érdeklődő akadt csupán, egy holland cég, akik egy aquaparkot szerettek volna létrehozni a strand helyén, azonban a talajtani vizsgálatok ezt meghiúsították. A strand 2006-ban bezárásra került, azóta használaton kívül áll. A területen található Csónakház jelenleg az Újpesti Kajak-Kenu Szövetség sportszakmai gondozásában jelenleg is működik, biztosítva a sportág utánpótlás-nevelését (Újpest, Vasas).

Törmelékkel feltöltött

A strandot a gát belső oldalán, mesterséges szigeten létesítették. A szigetet egy híd kötötte össze a Duna bal partjával. A gát létesítésének eredményeként elindult egy természetes feltöltődési folyamat a gáttal elzárt területen, mait az 1950-es évektől fokozatosan mesterségesen is feltöltöttek. A terület az 1974-es évben már teljesen feltöltött. A feltöltésre építési és bontási törmeléktől egyéb ipari eredetű anyagokat, hulladékokat is használtak. A feltöltésben feltételezhetően részt vettek a Váci út melletti ipari, kereskedelmi vállalkozások, és a lakosság is. A strand területén – lakossági kezdeményezés hatására – a hatóság talaj-, talajvíz-mintavételezést írt elő a tulajdonos (akkor még GE Hungary Kft.) részére. A mintavétel eredményeként a detektált érintettség miatt az illetékes hatóság tényfeltárásra kötelezte a GE-t. A tényfeltárási folyamat lezárásaként a területre 2018. 11. 30-ig egy záródokumentáció került benyújtásra a hatóságnak. A hatóság a tényfeltárási záródokumentációt elfogadta, a vizsgálati eredmények alapján az egyedi szennyezettségi határérték megállapításával a környezeti kármentesítést befejezettnek nyilvánította.