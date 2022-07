Az Országos Műszaki Irányító Törzs (OMIT) előrejelzései szerint a következő napokban már nemcsak az ország keleti területein, hanem nyugatabbra is fokozódhat a vízhiány. Emiatt több helyen másod-, harmadfokú készültség van érvényben. Ezeken a területeken a nap 24 órájában ellenőrzik a vízfolyásokat, a csatornák állapotát, összehangolják az öntözési igényeket, továbbá a szivattyúk telepítése és karbantartása is folyamatosan zajlik – ismertette a helyzetet Siklósi Gabriella.

A szóvivő elmondta, hogy az elmúlt időszakban olyan számú öntözési igény érkezett az OVF-hez, mint korábban soha. A jelenlegi vízhiányos helyzet mindenkitől nagy figyelmet igényel: a hatóságoktól, de a felhasználóktól is.

Már a tavakra is kihat a vízhiány

Egyre kevesebb a víz a Balatonban, a Velencei-tóban, a Tiszában és a Dunában az óriási aszály miatt. A Balatonon a szezon végére, azaz szeptember 1-re 76-80 centis átlag vízállásra számítanak a szakemberek, ami a 2003-as 23 centiméteres negatív rekordhoz képest kimondottan magasnak mondható

A Velencei-tó helyzete rosszabb: eleve kevesebb víz volt a tóban, mivel a tavalyi nagy esők jelentős részt elkerülték vízgyűjtő területét. A tó jelenlegi átlag vízállása 67-68 centiméter körül van, ami alig több, mint a valaha mért legalacsonyabb, az 1949-es 63 centiméteres vízállás.

Mint Siklós elmondta, a Velencei-tavon viszont komoly beavatkozásokra van szükség, jelenleg 4 centiméterre vannak a valaha mért legalacsonyabb vízállási szinttől. Itt minden hajnalban levegőztetik a tavat a szakemberek és folyamatosan próbálják az oxigént dúsítani a vízben az élővilág érdekében.

Ez nemcsak a strandolóknak rossz: országszerte kisebb patakok száradtak ki teljesen, ami az élővilágot fenyegeti. Valamint a vízminőségi is romlik.

Siklós Gabriella azt is elmondta, hogy a nagyobb tavak minőségét és szintjét is folyamatosan ellenőrzik. A vízminőség mindenhol megfelelő. A szakértő szerint az aszályhelyzetet csak fokozza, hogy jelentős mennyiségű csapadék a következő napokban sem várható a vízgyűjtők területén az időjárási előrejelzések szerint. Az országban hőségriadó van érvényben, szombaton 41 fok is lehet.