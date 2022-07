A kata módosítása természetesen a Balatont is érinti, ami nem csoda, hiszen arrafelé is erős a szolgáltatói szektor - írja a 24.hu a tópart környékén készült riportjában. Még azok a mikrovállalkozások is, amik nem közvetlenül a turizmusból élnek, bevételük jelentős részét szerzik a vendéglátásból, idegenforgalomból (autószerelő, kőműves, marketinges).

A balatonkenesei Ferik Andrea mikrovállalkozó varrónő magánszemélyeknek ugyanúgy dolgozik, mint hoteleknek vagy önkormányzatoknak, sőt hajóponyvagyártásban is részt vesz. A mostani módosításról azt mondja: Ez engem teljesen agyonvágott. Nem tudom, forintban mit fog jelenteni nekem a módosítás.

Felnevelt egyedül három gyereket, a koronavírus-járványt is kibekkelte, van háza, egy Suzukija és hitele, félretenni nem tud, épphogy megél. Valószínűleg az átalányadózást fogja választani, bár nem ismeri még a közteherviselés e formáját.

Pánikszerű bevezetés



Kolozsvári Zsuzsa marketinges ellenkezőleg nyilatkozott lapunknak: „alapból nem tartottam fairnek a katás rendszert” – mondta, megtoldva azzal, hogy ő becsülettel tett félre az adóként nem befizetett bevételéből (például magánnyugdíjpénztárba). Őt az háborította fel a módosításon, hogy ennyire rövid határidőt adtak a vállalkozóknak az átállásra, ráadásul a nyár közepén vezették be mindezt, amikor sokan szabadságon vannak.

Neki is át kell állnia, hisz szinte 100 százalékban céges ügyfelei vannak, nem tud tovább katázni. Beszélt már könyvelővel is, aki megkérte, hogy írja össze a költségeit. Kétségbeesve azért nincs, meg fogja oldani a helyzetet szerinte, bár egyes ügyfeleket elbukhat emiatt. Kolozsvári Zsuzsa szerint újra belemegy majd a gazdaság egy része a feketézésbe.