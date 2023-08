A kereskedelmi szálláshelyek forgalma az elmúlt néhány évben lett kimutatható a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központban (NTAK), korábban az államnak fogalma sem volt arról, hogy milyen forgalmak bonyolódnak ott – írja a 24.hu.

A kifehérítéssel együtt viszont megjelentek olyan forgalmak a rendszerben, amelyekre korábban nem volt rálátás.

Ám ezek nem minden esetben többletek, csupán láthatóvá váltak olyan forgalmak, amelyek most plusznak tűnnek.

– nyilatkozta egy neve elhallgatását kérő szállodaigazgató a lapnak, mikor arról kérdezték: miként lehetséges, hogy miközben a turisztikai szereplők – leginkább a szállodások – visszaesést tapasztalnak a Balatonnál, addig a kormány rekordokról beszél?

Forrásuk szerint a probléma az, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) görcsösen ragaszkodik ahhoz, hogy újabb és újabb turisztikai rekordokról számoljon be.

Flesch Tamás, a szállodaszövetség elnöke ugyanis komoly lavinát indított el egy néhány héttel ezelőtti nyilatkozatával. Az Indexnek július elején arról beszélt, hogy harminc, de akár negyven százalékkal is kevesebb vendég fordul meg a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének adatai szerint a Balatonon a mostani szezonban, és ők is inkább hétvégén, hétköznap még kevesebben választják a magyar tengert.

A belföldi turizmus, különös tekintettel a szállodaiparra, az idén eddig stagnál és visszaesést is mutat

– mondta Flesch Tamás. Erre utalnak a legfrissebb KSH-adatok még úgy is, hogy a statisztikai hivatal 2022 nyarán szerződést kötött az MTÜ-vel, minek nyomán a KSH immár az MTÜ által létrehozott adatbázist használja.

Ezek alapján az első félévben nagyjából kétszázezerrel kevesebb éjszakát töltöttek a Balatonnál a magyarok, mint tavaly január és június között, ebből pedig majdnem százezres visszaesést a június hozott. A külföldi turisták száma valóban nőtt a tónál, de közben összességében 134 ezerrel, 5,2 százalékkal csökkent a balatoni turizmus az első félévben.

Nem mellesleg a napi.hu-nak megszólaló, több apartmant kiadó fizetőtővendéglátós is súlyos visszaesést tapasztalt. Arra a kérdésünkre, hogy milyennek tűnik eddig a mostani szezon, két szóval érzékeltette: nulla, zéró. Általános tapasztalat, hogy a szoba-és apartmankiadások jóformán a hétvégére korlátozódnak. Az árak ismeretében pedig sokan azok közül, akik amúgy fizetőképes kereslettel rendelkeznének, inkább külföldi úticélokat választanak.



Hasonlóan pesszimista egy fizetős strand büfés alkalmazottja is, elmondása szerint akadt aki néhány nap után felmondott, mert a gyér forgalmat látva ugyanis attól tartott, hogy a fizetését sem tudják majd kigazdálkodni és a végén hoppon maradhat.

A kormány és az alá tartozó Magyar Turisztikai Ügynökség mondhatni magára vette Flesch Tamás nyilatkozatát:

Guller Zoltán, az MTÜ vezérigazgatója épp az ellenkezőről, a január–június közötti időszak megugrott bevételeiről, a komphajózás számairól kezdett el beszélni, majd a kormány és az MTÜ gyakorlatilag egész júliusban balatoni vendégáradatról számolt be. Mindez Gulyás Gergely kormányinfós mondataiban csúcsosodott ki, miután a kancelláriaminiszter már arról beszélt: rekordöntés lehet a Balatonnál.

A lap kiemeli, hogy a kormány és a Magyar Turisztikai Ügynökség is szívesen hasonlítja a mostani adatokat a 2019-es turisztikai rekordévhez, így tett a kormányinfón Gulyás Gergely is. Csakhogy 2019-ben még csupán az NTAK tesztüzeme működött, ez a rendszer 2020 januártól fedi le a teljes turisztikai szálláshelykínálatot. Ez azért fontos, mert a magán- és egyéb szálláshelyekről 2020 előtt nem volt havi adatgyűjtés. A 2020 előtti időszakban a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szolgáltatta a turisztikai adatokat, ez azonban nem volt annyira pontos, naprakész és digitalizált, mint az NTAK-rendszer.

Holczer Ágnes turisztikai szakember, a Turizmusfejlesztők és Tanácsadók Szövetségének elnöke szerint az ellentmondások mögött nagyrészt az áll, hogy, hogy másról beszél a szakma és másról az MTÜ:

Lehet ezzel játszani. Ha sokan jönnek rövid időre, akkor azt lehet mondani, hogy nagyon megugrott a vendégszám.

Csakhogy elképzelhető, hogy összességében végül kevesebb vendégéjszakát töltenek itt, ami jóval szorosabb összefüggésben áll a bevétellel és a jövedelmezőséggel, mint az előbbi – és a vállalkozók is erre fókuszálnak.

Hasonlóról beszélt a neve elhallgatását kérő szállodaigazgató is, aki szerint

visszás dolog sikerként beállítani a megugrott hétvégi forgalmat is, mert a szállodák nem a hétvégékből élnek, hanem a teljes szezonból, és az a vendég, aki nem jött meg júniusban, már nem pótolható júliusban.

A lap érdeklődött Mörk Lászlónál, a Magánszállásadók Országos Szövetségének elnökénél is, de arra ő sem tudott választ adni, hogy hány magánszálláshely szolgáltathat adatot az NTAK felé, és ez a szám miként változott az elmúlt években. Annyit viszont megjegyzett, hogy a magánszálláshelyeknél – szerinte – nincs probléma az idei szezonban a Balatonnál.

Laposa Bence: Nem ez lesz a balatoni vendéglátósok legjobban sikerült szezonja Nem lehet a Balatont egy tengerparti nyaralással összehasonlítani, és nem is szabad – közölte Laposa Bence a Napi.hu legújabb podcastjában. A Balatoni Kör elnöke hangsúlyozta, hogy a minőségi szolgáltatásnak a világ bármelyik pontján ára van. Laposa szerint a média feleslegesen túlharsogja a "lángos-kérdést", amivel egyébként rossz színben tüntetik fel a Balatont, holott Budapesthez képest ott semmivel sem drágábbak az azonos minőséget nyújtó szállodák és vendéglátóhelyek. Bővebben>>>

A legfontosabb változás a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ bevezetésével az lesz, hogy naprakészen megismerhetők lesznek a teljes szektorra kiterjedő, valós forgalmi adatok, amelyekről a szálláshelyek is kapnak statisztikai visszajelzéseket

– erről beszélt Guller Zoltán a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója 2019 januárjában a Magyar Időkben. Ezzel szemben a turisztikai szereplők arra panaszkodnak, hogy továbbra is csak korlátozottan látják az adatokat.

Egy szállodás például annyit lát, hogy a hozzá hasonló besorolású szálláshelyek hogyan szerepelnek. Egy füredi, háromcsillagos szálloda vezetője csak a füredi, háromcsillagos szállodákat látja, de a csopakiakat már nem. Vannak olyan apartmanok, amelyek szolgáltatásaikkal vetekszenek egy prémium kategóriás szállodával, mégsem látnak semmit belőle a szállodások, miközben versenytársak.