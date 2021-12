A pandémiás időszakban a kártyás fizetések és a digitális tranzakciók száma jelentős mértékben növekedtek. Az elektronikus fizetési megoldások biztonságosak, sőt az Európai Központi bank statisztikája, szerint Magyarország Európán belül ezüstérmes a legalacsonyabb bankkártyás csalásveszteségben - mondta Sütő Ágnes, a Magyar Bankszövetség szóvivője.

Azonban körültekintéssel kell használni az elektronikus pénztárcákat, ugyanis az óvatlan kártyabirtokosokra felfigyeltek a bűnözői csoportok is. A kiberbűnözők valószínűleg idén is megpróbálják majd kihasználni az ünnepi időszakot és igyekeznek megkárosítani a vásárlókat. Gyakori átverési módszer a csak erre a célra létrehozott, hamis webshopokon történő vásárlásösztönzés, a vissza nem térő ajánlatok aktív hirdetése. Sokszor próbálkoznak azzal a módszerrel is, hogy a csalók a megbízhatatlan honlapon a termékek árát előre kérik, végül sosem kapjuk meg az árut.

A közösségi médiában is gyakran találkozni a kihagyhatatlanul kedvezőnek tűnő akciókkal. Az ilyen visszaélési kísérleteket meg lehet előzni, ha megbízható, ismert oldalakon vásárol az ügyfél, hiszen itt a vásárlót védő mechanizmusok jól működnek, illetve ha eleve nem dől be az irreális, vissza nem térő ajánlatoknak. Ha új webáruházban tervezi valaki a vásárlást, érdemes előtte megnézni a netes kommenteket, ügyfélvisszajelzéseket az online kereskedővel kapcsolatban.

Egyre több a telefonos visszaélés

Megszaporodtak a telefonos csalások is. A bűnözők különféle bankok nevében telefonálnak, és azt állítják, hogy a számlatulajdonos bankkártyájával gyanús, online tranzakciót akartak végrehajtani, ezért az ügyfélnek azonnal intézkednie kell a kártya blokkolásáról.

Legyen gyanús már eleve az, ha olyan bank nevében hívnak, ahol nincs bankszámlája a kliensnek, ez az információ ugyanis banktitok, az elkövetőknek erről nincs információja, jellemzően találomra hívják az embereket. Azt senkinek sem szabad elhinnie, hogy az álügyintéző át tud kapcsolni egy másik bank telefonos ügyfélszolgálatára vagy a rendőrséghez, ez ugyanis lehetetlen.

Ha ilyen kérés érkezik, akkor se telepítsen senki ismeretlen forrásból származó programot. Különösen veszélyes az Anydesk, Teamviewer programok telepítése, ugyanis ezekkel az ügyfelek az adataikhoz teljes hozzáférést adnak a távoli elérés telepítése után a csalóknak. A bankok nem kérik sem e-mailen, sem sms-ben küldött link alapján, hogy töltsön le az ügyfél egy programot. Az applikációik a hivatalos alkalmazás-áruházakban érhetőek el. Minden esetben az első használat előtt szerződni szükséges hozzájuk, nem két kattintással érhetőek el. A mobiltelefonon történő banki ügyintézéshez kizárólag a bank saját mobilbanki applikációja szükséges, amelyben a bank logója mindig szerepel. Belépni pedig, mindig biztonságos módon, erős ügyfélhitelesítéssel lehet.

Ilyen adatokat soha nem kér a bank

Ne dőljön be senki, ha arra kérik, hogy a számla védelme érdekében kérnek a számlához tartozó belépési adatokat, kódokat, PIN kódokat. A bankok sosem kérik, hogy a sípszó elhangzása utána diktálja be a bankkártyája adatait, azonosítóját, egyszer használatos SMS-ben kapott vagy online banki jelszavát és PIN-kódját. Ilyen adatot soha ne adjon ki másoknak - figyelmeztet a Bankszövetség.

Legyen különösen óvatos, ha telefonon sürgetik és stresszhelyzetet észlel - a csalók jellemzően így késztetik meggondolatlan cselekvésre. A valódi banki ügyintéző egy gyanús tranzakció észlelésekor a banki rendszerekben látja az érintett ügyfél alapadatait, nincs szüksége rá, hogy az ügyféltől ezekre rákérdezzen. A bankok esetleg a személyes azonosításhoz kérnek néhány személyes adatot (születési hely, dátum, anyja neve), de ezekkel nem lehet az internetbankba belépni.

Azonnal gyanakodni kell, ha valaki banki ügyintézőként bemutatkozva a bankkártyán szereplő adatok bediktálását kéri. Ezekkel az adatokkal a bank rendelkezik, nem kéri semmilyen körülmények között ezek bemondását.

Ugyancsak gyanús, amikor az állítólagos csalás elkerülése érdekében a hívó lediktál egy számlaszámot, majd arra kér, hogy ide utalja át a pénzt az ügyfél, amíg a csalókat leleplezik. Sajnos, ezzel a módszerrel is sikerült néhány ügyféltől pénzt kicsalni, ami természetesen sosem kerül vissza az összeg az ügyfél számlájára. Soha nem kéri a bank egy számlán lévő pénz áthelyezését egy másik számlára biztonsági okokból, hiszen tudja zárolni a számlát szükség esetén.

Fontos továbbá, hogy ne hagyjon jóvá mobilbanki alkalmazásában ismeretlen kártyás vásárlásokat senki, ha azokat nem ő maga hajtotta végre. Ismeretlen tranzakció észlelésekor azonnal célszerű felhívni a banki ügyfélszolgálatot – még akkor is, ha csak néhány dollár vagy euró összegű a tranzakció. Az is gyanakodásra adhat okot, ha a telefonhívásokat akcentussal, nem pontos magyarsággal beszélő ál ügyintézők bonyolítják le.

Ha az ügyfél bizonytalan, hogy valódi vagy álügyintéző kereste-e fel, szakítsa meg a hívást, és hívja fel a bank ismert ügyfélszolgálatát. Szintén jó megoldás lehet, ha visszakérdez az ügyintézőnél, hogy mi volt az utolsó három kártyás tranzakció, ami lebonyolított, hiszen ez a bank rendszerében ott van, a csalók pedig biztosan nem tudják megmondani.

Ha adathalász hívja az ügyfelet, és erre rájött, akkor azonnal értesíteni kell a bank telefonos ügyfélszolgálatát, ha pedig véletlenül az adatait is megadta a kliens, akkor hatósági feljelentést kell tenni.

Ilyen átverős hirdetésekkel támadnak a Facebookon

Az utóbbi időben nagymértékben elszaporodtak az olyan termékhirdetések, ahol a hirdetők elektronikai cikkeket kínálnak eladásra drasztikusan csökkentett, pár száz forintos áron. Ezekhez általában neves magyar elektronikai cikkeket forgalmazó cégek nevét és logóját használják fel, amihez természetesen az érintett cégek nem járultak hozzá.

Ezek a hirdetések megtévesztők, mivel a kártyás fizetés nem a termék megvásárlására irányul, hanem – ahogy a kisbetűs részben is olvasható – ez egy regisztrációs tranzakció. Ennek során a kártyabirtokos egy nyereményjátékra regisztrál, amelyen megnyerhető a kínált termék. A trükk az, hogy a szolgáltatásnak havi díja van, így a következő hónapban esedékes díjjal automatikusan meg fogják terhelni a kártyabirtokos számláját.

A Magyar Bankszövetség felhívja a figyelmet arra, hogy a kártyabirtokosok a regisztrációval elfogadják a vásárlás feltételeit, ennek kapcsán a regisztrációs és havi díjas tranzakciókkal kapcsolatban utólagos bankkártya-reklamációra nincs lehetőség.