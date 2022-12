Az üzemanyag-ársapka december 6-i eltörlése előtt óriási forgalom alakult ki az OMV kútjain is, ami miatt ők is rendkívül komoly készlethiányokkal küzdöttek. Ez azt jelentette, hogy kúthálózatok megközelítőleg 50 százalékánál alakult ki áruhiány. Egyes OMV-kutakon csak egy-egy termék fogyott ki, míg másutt több termék hiányával is szembesülniük kellett a vásárlóknak

– mondta el Balogh Tibor, az OMV Hungária Kft. ügyvezető igazgatója a Portfoliónak.

A cégvezető hozzátette, sosem adtak még el annyi üzemanyagot, mint az ársapka eltörlését megelőző héten.

Bár az ársapka eltörlése óta viszonylag kevés idő telt el, az OMV-nél már érzékelhető, hogy apad a forgalom, ez pedig már nem helyez akkora nyomást a töltőállomásaikra. Ettől függetlenül Balogh Tibor továbbra is „jó” forgalomról beszél. A készlethiányos állapothoz képest az ügyvezető igazgató ma már két kezén meg tudja számolni, hogy hány kútjukról hiányzik egy-egy termék.

Az OMV Hungaria vezetője úgy látja, a hazai kis-és nagykereskedelmi piac teljes helyreállásához körülbelül még két hónapra lesz szükség.

Balogh Tibor szerint a 13 hónapot megélt benzinársapka több szempontból is jelentős terhet jelentett az olajcégek számára.

A hatósági ár bevezetése megviselt minden céget, amelyek a kiskereskedelemben részt vettek, de kiemelten megviselte azt a céget, amely ez alatt az időszak alatt importtevékenységet végzett, mivel a külföldről importált litereken tetemes veszteséget lehetett realizálni, hiszen 480 forintért tudtuk a behozott üzemanyag zömét értékesíteni

– ismerte el Balogh Tibor az interjúban, aki azt is elárulta, hogy az ársapka időszakban nem volt olyan hónap, amikor az OMV ne importált volna. Hiszen üzleti stratégiájuk fontos eleme, hogy ellátásuk jelentős részét importból oldják meg. Ezen pedig egy éven belül változtatni, élő, megkötött szerződések mellett, kivitelezhetetlen küldetés.

Vagyis amennyiben az OMV üzemanyag-importja megszűnik, azzal háthálózatuk háromnegyede teljesen leáll. Ehhez képest a hazai üzemanyagpiac legalább tíz százalékát 2022-ben is az OMV importja adta.

Az ársapka idején sok volt a konfliktus a kutakon

Balogh Tibor utólag úgy értékeli, hogy az ársapka több mint egy éves időszaka alatt igen nehézkesen zajlott a szabályok ellenőrzése, miután a törvényalkotó tulajdonképpen a töltőállomások kezelőire hagyta a hatóság szerepét. Ők éppen ezért hónapokon át elképesztően nagy nyomás alatt dolgoztak.

Sokszor például nem volt könnyű a vásárlóknak elmagyarázni, hogy miért van eltérés a totemoszlopon kiírt ár, a kútfejen látható ár és a kasszánál fizetendő ár között. Az szintén sok nehézséget okozott, hogy nem egyszer a kasszánál dőlt el a papírok ellenőrzésekor, hogy mire jogosult a vevő, és ezt a központból felügyelni, ellenőrizni nagyon nagy kihívás volt.

Meg kell látni a tanulságokat, hogy ilyen hosszú időre ársapkát bevezetni olyan torzító hatásokkal jár, amiket nagyon nehéz lesz visszaegyenesíteni. Egy ellátásbiztonság előrébb való, mint egy pillanatnyi olcsóbb ár, és az sem mindegy, hogy ez a pillanatnyi olcsóbb ár mennyivel van a piaci ár alatt. Nagyon nem mindegy, hogy 40 forint a különbség, mint a bevezetés idején, vagy több száz forint. Ilyen hosszú távon változatlan feltételekkel ez biztosan nagy károkat okoz az iparágon belül

– jelentette ki Balogh Tibor, aki úgy véli, amennyiben hagyják a piacot normálisan működni, akkor az egészséges működés fehéríti is a piacot. Az OMV-vezető szerint egy nehéz helyzetben amennyiben bizonyos társadalmi csoportok támogatásra szorulnak, azt másként is meg lehet oldani.