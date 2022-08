Karbantartás miatt ezen a hétvégén, augusztus 6-án, szombaton és 7-én, vasárnap a 4-es és a 6-os villamos csak a dél-budai végállomások és az Oktogon, a 17-es villamos pedig a Savoya Park és a Széll Kálmán tér között jár. A Széll Kálmán tér és az Oktogon között a 4-6-os pótlóbusszal lehet utazni - közölte a BKK.

Szombatról vasárnapra virradó éjjel a 6-os villamosok helyett a teljes vonalon 6-os villamospótló autóbusz közlekedik.

A hétvégi munkák során felújítják a Margit körúti és a Jászai Mari téri kitérőket, valamint a Margit híd dilatációs szerkezeteit is kicserélik, hogy a jövőben is zavartalan legyen a villamosok közlekedése.



A villamospótló autóbuszok a közúton közlekednek, és a villamosperonok helyett a közút mellett kijelölt autóbusz-megállóhelyeken állnak meg. A pótlóbuszok a Széll Kálmán tér felé nem állnak meg a Margitszigetnél. Augusztus 6-ról 7-re, szombatról vasárnapra virradó éjjel a 931-es éjszakai busz Pest felé a Margit híd, budai hídfőnél a villamosperon helyett a közúton kijelölt megállóban áll meg.



A BKK a Széll Kálmán tér környékéről, valamint a H5-ös HÉV-en, valamint Óbuda irányából a 19-es és 41-es villamosokon utazóknak a belváros elérésére az M2-es metrót javasolja.



Az utazás megtervezéséhez is érdemes az új BudapestGO alkalmazást használni, amely többek között valós idejű járatinformációk alapján számolja ki az optimális útvonalat az úti cél eléréséhez, de akár jegyét, bérletét is megvásárolhatja az applikáció segítségével - közölte a BKK.