Feszített helyzetbe kerülhet az ipar, ráadásul újabb, drasztikus áremelkedés várható a nem árstopos termékek körében - írja a Portfolio. A lap forrása szerint a "piacromboló" rendeletet képtelenség betartani a kétszeres készletszinttel, vagyis a kormány egyes (külföldi) boltok büntetése vagy bezárása lehet.

A január közepétől életbelépő szabály szerint kötelező lennie a polcokon árstopos termékeknek, az eddig előírt napi átlagkészlet kétszeresét kell biztosítaniuk a cégeknek, amelyek számos esetben már az egyszeres mennyiséget sem tudták biztosítani.

Folyamatos a hiány az árstopos termékekből

Az elmúlt hónapokban is folyamatos áruhiány volt az árstopos termékekből, és most is gond van az UHT tej és a cukor szállításával. A nyilatkozó szerint egyáltalán nincs felkészülve a magyar élelmiszeripar a kétszeres mennyiség szállítására, és erre később sem lesz képes.

A kiskereskedelmi láncok - a kereslettől függetlenül - most a kétszeres mennyiséget kell, hogy megrendeljék, ha el akarják kerülni a bírságot. Ezért sokan az import irányába nyithatnak, azonban 15 nap alatt megduplázni a mennyiséget kivitelezhetetlennek látszik. Ezt a mennyiséget még importóból sem igazán lehet fedezni.

A rendelet egyértelmű célja az áruhiány megszüntetése. A piactorzítással azonban csak annyit ér el a kabinet, hogy

vagy közelebb hozzák az élelmiszereknél azt a pillanatot, amikor egyik pillanatról a másikra meg kellett szüntetni az árstopot, mert a rendelet kivitelezhetetlen és betarthatatlan,

vagy drasztikus mértékben fog tovább drágulni a többi, nem árstopos termék, hogy szétterítsék a veszteséget.

A vállalatok eddig az árstopos termékeken keletkezett veszteséget osztották szét a többi termékre. Ha most kétszer annyit kell tartani, mint eddig, és ezért a veszteség is duplázódik, akkor még jelentősebb mértékben kell növelni a nem árstopos termékek árát. A rendelet megjelenése után ismét felmerült a kiskereskedelmi szektorban annak minden lehetséges szinten történő megtámadása.