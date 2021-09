A prémium borok piacának aktuális helyzetével a jelek szerint nagyon nincsenek megelégedve a magyar borászok. Az elmúlt másfél év pandémiás időszaka rajta hagyta a bélyegét a borkereskedelmen is. A HoReCa (Hotels, Restaurants, Cafés – hotelek, éttermek, kávézók) szektor hónapokra teljesen bezárt, így például a tokaji borok kereslete is mérséklődött az utóbbi időben.

„A prémium tokaji borok jelentős felvevőpiacai közé tartoznak az elegánsabb vendéglátóhelyek. Mivel ezek a közelmúltban huzamosabb ideig nem nyitottak ki, korábbi évjáratok borait sem tudták értékesíteni, így több helyen jelentős készletek halmozódtak fel. Amíg azokat nem értékesítik, az új évjáratok keresletének a visszaesése várható.” - mondta lapunknak egy mádi borász. A szakember elmondása alapján elsősorban azoknak a borászatoknak jelentett kisebb visszaesést a hotelek és éttermek zárva tartása, amelyek képesek voltak termékeikkel megjelenni nagyobb üzletláncok kínálatában. Akik ott nincsenek jelen, azok számára a közeljövőben elnyúlhat az értékesítési periódus.

Kevés az idénymunkás

A borász egy másik jelentős problémáról is beszámolt: évről-évre nehezebb munkaerőt találni a szüret idejére. Ráadásul az idénymunkások átlagéletkora egyre csak nő. A kisebb szőlészeteknél, borászatoknál a szüret alatt gyakran a családtagok és a barátok segítenek be. Ha rájuk nem, vagy kevésbé lehet számítani, akkor muszáj alkalmi munkásokat felvenni, abból viszont nincs sok. A nagyobb gazdaságokban az ő alkalmazásuk magától értetődik. Emellett úgy látom, hogy egyre idősebbek a munkavállalók, pedig nem fizet rosszul a munka a földeken – vélekedett a gazda.

A fiatal borász kitért arra is, hogy mennyire jelenthetne megoldást a munkaerőhiányra a gépesítés. Véleménye szerint a költséges eszközök beszerzését több gazdaság nem engedheti meg magának, valamint gyakran egyébként sem éri meg beruházni gépekbe a kisebb földterületeken. Ráadásul több olyan munkakör is van, ahol nem lehet az emberi munkát helyettesíteni.

A kép illusztráció. (Napi.hu, Kónya Ádám)

Olcsó a szőlő

A szakember elmondta azt is, hogy számos, kizárólag szőlőtermesztéssel foglalkozó ismerőse - nem Tokaj-Hegyaljáról - panaszkodott neki a szőlő alacsony felvásárlási ára miatt. Amíg a gyümölcs kilónkénti ára csak néhány forinttal haladja meg a tavalyit, addig több, a gazdaságokban nélkülözhetetlen kertészeti eszköz költsége mintegy negyedével növekedett egyetlen év alatt. Emiatt egyes gazdáknak már nem éri meg szőlőt tartania, így az ültetvények kivágásán gondolkoznak.

Ez a probléma az Agrárminisztérium (AM) figyelmét is felkeltette. Feldman Zsolt, az AM mezőgazdaságért felelős államtitkára írt a témáról közösségi oldalán szeptember közepén. Véleménye szerint egyes szőlőfelvásárló pincészetek méltatlan és piaci szempontból is indokolatlanul alacsony árat ajánlanak a szőlőért. Megítélése szerint nem érdemelnek fejlesztési forrásokat a szőlőtermelőkkel tisztességtelen felvásárló cégek.

Kijelentette azt is, hogy összességében nincs az országban borfelesleg, az egyes pincészeteknél lévő, nem eladható készletek kivonását pedig lepárlási program segíti, valamint nincs és nem is várható az európai szőlőpiaci helyzetet látva borimport.