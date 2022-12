Kiszivárgott bizottsági levél: Orbán Viktor nem nyugodhat meg

Az Integritás Hatóság működésével és a közérdekű vagyonkezelő alapítványok EU-támogatásaival továbbra is baja van az Európai Bizottságnak egy most nyilvánosságra hozott dokumentum szerint. A kormány állítja, maradéktalanul teljesítették az uniós pénzek kifizetése érdekében tett vállalásokat, Brüsszelben ezt máshogy látják. A jogállamisági eljárást napokon belül le kell zárni Magyarországgal szemben, döntés hiányában elévül a mechanizmus, és a pénzeszközöket nem fagyasztják be.