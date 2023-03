Tűzoltó doktorszolgálat nélkül maradt Budapest. Az utolsó szolgálatot a Tűzoltó Doktor Nonprofit Kft. segítségével február 21-én adta a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (FKI) Készenléti Egészségügyi Szolgálata.

A tűzoltó doktorszolgálat az Országos Mentőszolgálattal (OMSZ) együttműködésben 2003. április 1-jén alakult a veszélyes kárhelyeken orvosszakmai tevékenység végezésére, valamint a tűzoltók egészségügyi biztosítására. Az OMSZ tíz év után kiszállt, onnantól az egészségügyi személyzetet a Tűzoltó Doktor Nonprofit Kft. biztosította - írja a Lánglovagok.hu.

A nonprofit kft. évi nettó 24 millió 420 ezer forintért biztosított a nap 24 órájában egy fő prehospitalis sürgősségi ellátásban jártas szakembert, aki 40 órás tűzoltó alaptanfolyamot is végzett. A további működéshez a jelenlegi ár többszörösére lenne szükség, mondta Pék László ügyvezető. Az elmúlt években olyan szinten emelkedtek az orvosbérek, hogy azzal versenyezni már nem tudtak, így egyre nehezebb lett a 24 órás készenlét megszervezése, az utánpótlás biztosítása - tette hozzá.

Az ügyvezető szerint az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, mind a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatja a tűzoltó doktorszolgálat további működését, és keresik a megoldást a folytatásra.

Ugyanakkor Rétvári Bence, a Belügyminisztérium államtitkára egy írásbeli kérdésre a parlament honlapján azt válaszolta, a Készenléti Egészségügyi Szolgálat működtetése nem tartozik a tűzoltói alapfeladat-ellátáshoz. Mint írja: egy adott kárhelyszínre a doktorszolgálattól függetlenül – amennyiben orvosi segítségre is szükség volt – az Országos Mentőszolgálat egysége eddig is riasztva volt, és ezután is így lesz. A fővárosban, mint ahogy egyébként az egész országban, az elsődleges orvosi, egészségügyi tevékenységet az Országos Mentőszolgálat végzi, a szerződés lejárta tehát semmiféle kockázatot nem hordoz magában a kárhelyszínen történő beavatkozások során – közölte az államtitkár.