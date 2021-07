A napokban elrajtolt dinnyeszezon, a blokkk.com kiskereskedelmi szakblog pedig megnézte, milyen árakon lehet vásárolni.

A dinnyések már július elején jelezték, hogy megkezdődik a görögdinnyeszüret és a kedvező időjárás miatt kiváló minőségre számítanak a termelők. Magyar dinnyét pedig akár szeptember közepéig is lehet majd vásárolni. Ugyanakkor a termelők költségeinek növekedése miatt várhatóan a görögdinnye - ahogy más zöldségek és gyümölcsök is - a korábbi éveknél magasabb áron jut el a piacokra. Dinnyevásárláskor a vásárlót két kérdés izgatja leginkább, mégpedig a dinnye íze és az ára. Vagy fordítva. Az árkörkép szerint a piacokon a héten nagy volt a dinnyeárak közötti különbség

QP | Quality Placement

A piacok zöldség-, gyümölcsárai általában nagyon közeliek egy-egy piacon, sokszor fillérre ugyanannyi egy-egy áruféleség ára, sokszor pedig a piac drágább a boltnál, főleg a frissesség okán. Válogatni, fogdosni nem nagyon lehet a zöldségeket, gyümölcsöket, bár akad árus, aki enged némi teret a válogatásban. A piacokon a legolcsóbb dinnye 198 forint volt, amely Görögországból származott. 280 forintért pedig már kínáltak magyar dinnyét is. Az egyik kereskedő 298 forintért adta kilóját, de nem derült ki, honnan jött az a dinnye. Emellett volt 360 forintért is magyar dinnye, a többség pedig 398 forintos egységárat szabott. Akadt 500 forintos árcímke is.

A blokkk.com összevetése szerint a boltláncok akciós újságjaiban és az online kínálatában 149-279 forintba került a dinnye kilója.