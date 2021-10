Aki legalább 8-10 évre szeretne egyszemélyes matracot, annak 50-150 ezer forintot érdemes rászánnia erre - derül ki a Tudatos Vásárlók Egyesülete által közétett matractesztből (fizetős tartalom), amelyet nemzetközi partnereivel közösen végzett a szervezet.

A teszt során 21 darab - 25-500 ezer forintba kerülő - egyszemélyes és 8 darab - 50-600 ezer forintos - kétszemélyes matracot vizsgáltak meg laboratóriumban. Többek között megnézték, hogy milyen alátámasztást nyújtanak, milyen a pontrugalmasságuk, a magasságmegőrzésük, illetve mennyire tartósak hosszú távon. Azt is megvizsgálták, milyen az adott matrac szellőzőképessége is.

Az első öt helyen Sealy, Ikea, Tai és Jysk matracai végeztek, ezekre egyaránt jellemző, hogy jól alátámasztják a gerincet, egyikbe sem lehet "elsüllyedni" vagy beleizzadni. Azonban a márka önmagában nem garancia, mert ugyanezen márkák más termékei a sor végére kerültek. A 100 ezer forintnál olcsóbb egyszemélyes matracok versenyéből kiderült, hogy a legjobb 70 ezer forintos matrac 74 százalékos eredményt ért, de 20 ezer forinttal olcsóbban kapható a 72 százalékos matrac is. A kétszemélyes matracok között a Dormeo S Plus Evolution nyert, ezért 209 ezer forintot kell adni. A kategória utolsó helyezettje pedig éppen a legdrágább tesztelt termék a Sealy Hybrid Classic matrac lett, amelynek átlagára 599 ezer forint forint.

Miért kell fizetni a teszteredményekért?

Több olvasó érdeklődött az elmúlt időszakban, hogy az adott cikkekből miért nem derül ki a tesztek konkrét eredménye, vagyis az, hogy pontosan melyik gép hányadik helyen végzett, melyik a legjobb, legolcsóbb stb. Ennek az az oka, hogy a tesztek megrendelőjének és jogtulajdonosának, a - Tudatos Vásárlók Egyesületével együttműködő - International Consumer Research and Testing Ltd.-nek ez az előírása.

A gyártóktól független nemzetközi ICRT hálózata világszerte fizetős tesztekkel segít a vásárlóknak: egységesen kidolgozott módszertan és szempontrendszer alapján készíti a teszteket akkreditált laboratóriumokban. Egy-egy termékteszt nemzetközi szinten zajlik, amelyeket a Tudatos Vásárlók Egyesülete tesz magyarul is elérhetővé és az adott termékek magyarországi árát is publikálja, ha azok megtalálhatóak a piacon. A Napi.hu szerkesztőségi blogja, a Buksza pedig nem kap pénzt, jutalékot vagy egyéb juttatást a teszt készítőitől. Egy-egy tesztért kevesebb mint 2 ezer forintot kell fizetni, ez az összeg egy-egy háztartási gép vagy éppen matrac árának töredéke, így, aki a független laboratóriumban vizsgált termékek közül szeretne a legjobbak közül választani és belefér a büdzsébe, azoknak érdemes a tesztet megnézniük a vásárlás előtt. A mostani matracteszt konkrét, termékekre bontott eredményeit itt lehet megnézni (fizetős tartalom).