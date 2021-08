A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szakemberei 19 meggyes sört tesztelt, amelyek alkoholtartalma jelölésük alapján 3,3-tól egészen 8 térfogatszázalékig terjedt.

A Nébih laboratóriumaiban a szakemberek ellenőrizték a termékek élelmiszerbiztonsági és -minőségi megfelelőségét. Vizsgálták többek között a meggyes sörök alkoholtartalmát, eredeti- és valódi extrakttartalmát, az alkohol eredetét és az ochratoxin-A mennyiségét, vagyis a penészgombatoxin jelenlétét. Ellenőrizték a tartósítószerek, színezékek, mennyiségét is és számos további mikrobiológiai és egyéb vizsgálatot végeztek. Minden tesztelt termék, minden paraméterben megfelelt az előírásoknak.

Hibák

Ezúttal sem maradtak el a hatósági ellenőrzések. A szakemberek négy terméknél találtak jelölési hibát, előfordult, hogy egy-egy terméknél egyszerre többet is. A Nébih az érintett három gyártó és egy forgalmazó ellen hatósági eljárást indított és élelmiszer-ellenőrzési bírságot szabott ki, mindösszesen 160 000 forint értékben.

Fontos szempont volt a nyomonkövethetőség ellenőrzése is. Az élelmiszerlánc-biztonság megvalósításához ugyanis elengedhetetlen a megfelelő nyomonkövetési rendszer, amelynek alapfeltétele az előállítás megkezdésétől a vásárlókhoz történő eljutásig az adott meggysörök pontos dokumentálása. A szakemberek e téren hat terméknél tapasztaltak kisebb hiányosságot, emiatt az érintett kereskedelmi üzletláncokkal szemben élelmiszerlánc-felügyeleti bírságot szabtak ki 300 000 forint értékben. 10 esetben kisebb jelölési és gyártmánylappal kapcsolatos hibákat is találtak a hatósági felügyelők. Erről az érintett gyártókat/forgalmazókat tájékoztatták és felhívták a figyelmet a hibák javítására.

A kedveltségi vizsgálat eredményei alapján a Kézműves Meggyes sör nevű termék lett az első, a második helyen a Lindemans Kriek Meggyes sör végzett, míg a harmadik helyet a St. Louis Kriek Meggyel ízesített belga sör érdemelte ki.

Hogyan készül?

A Nébih oldaláról kiderül az is, hogy a gyümölcsös ízesített sörök – így a meggysör is – a kevert típusú sörök közé tartoznak. Ezek nem sorolhatók egyértelműen a lagerek, ale-ek vagy búzasörök táborába, bár bizonyos tulajdonságaikban vagy sörfőzési technológiáikban osztozhatnak. A hagyományos sörökhoz képest az erjesztés szakaszában van eltérés: a lehűtött sörlét erjesztőtartályba teszik, hozzáadják az élesztőt, majd körülbelül 4 nap múlva a gyümölcsös ízt és jelleget adó összetevőt is, jelen esetben a meggyet.

A forralás során a gyümölcsös jelleg jó része elveszne, ezért fontos, hogy a meggyet ne a főzőüstbe, hanem az erjesztőtartályba tegyék, méghozzá a főerjedés befejezése után, amikor a már jelen lévő alkoholnak köszönhetően kisebb a bakteriális fertőződés veszélye. A meggysör készülhet friss gyümölcs, gyümölcsvelő, -püré, -sűrítmény vagy aroma felhasználásával is, mely elmélyíti, karakteressé teszi a sör ízét.

A tesztről további részleteket a Nébih Szupermenta oldalán, itt olvashat.