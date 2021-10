Lassan kezdődik a téligumiszezon, az abroncsokat ugyanis érdemes akkor lecserélni, amikor tartósan 7 fok között alakul a hőmérséklet. Ugyanis nem csak a jeges utakon vagy hóban, hanem sima, hideg aszfalton is sokat romlanak a nyári gumik fékezési és irányíthatósági mutatói. A tesztek szerint jelentős, 5-6, de adott esetben akár 8 méteres különbség is lehetnek egy vészfékezésnél.

Magyarországon a téli gumi nem kötelező, a rendőr nem büntetheti azokat a havazásban nyári gumival közlekedő sofőröket. Biztosítási szempontból azonban nem mellékes a kérdés: ha balesetkor nem megfelelő gumik vannak az autónkon, akkor lehet, hogy nem jár a kártérítés. Az autósoknak a mindenkori útviszonyoknak és terepviszonyoknak megfelelő műszaki állapotú járművel kell részt venniük a közlekedésben, ezt mondja ki a biztosítási szerződés és a biztosítási törvény is és a szabály vonatkozik a téli és a nyári gumira is. Amennyiben a baleset utáni helyszínelés, rendőri intézkedés vagy egy későbbi szakértői szemle azt állapítja meg, hogy a gumi túlságosan kopott volt, vagy a nagy hideg miatt alkalmatlan volt a szabályos közlekedésre, akkor hiába tartotta be az autós be a KRESZ által előírt sebességkorlátozást és a többi szabály, akkor a biztosító megtagadhatja a kár kifizetését a casco biztosítás esetében - közölte Németh Péter.

Tízből négy, tízből nyolc

A gumicsere kérdése a magyarok 44 százalékát érinti, azaz 10-ből 4 embernek van ugyanis autója. Többségük pedig használ téli gumit - derült ki a Napi.hu megbízásából a Pulzus Kutató által készített reprezentatív közvélemény-kutatásból.

A kutatás eredményei szerint az autótulajdonosok nagy része tudatos: a megkérdezettek döntő többsége, 84 százaléka használ téli gumit, 12 százalékos négy évszakos abroncsot választ, és mindössze 4 százalék nem cseréli le a nyári gumikat.

Ezt kell tudni a kutatásról A Pulzus Kutató felmérése 1000 fő megkérdezésével történt, a válaszok reprezentálják a magyar felnőtt lakosság véleményét. Ez azt jelenti, hogy az adatok nem, kor, iskolai végzettség és településtípus szerint a magyar alapsokasági adatoknak megfelelően tükrözik a felnőtt, 18 pluszos lakosság véleményét.

A felmérés szerint a férfiak 46 százalékának van autója, a nőknél az arány 42 százalékos. Többségük pedig használ téli gumit, de az is látszik, hogy a nők jobban kedvelik a négy évszakos abroncsokat.

A középkorúak táborában van a legtöbb autó, az érintettek 51 százalékának van kocsija, a 18-39 és több mint 60 éveseknél 40, illetve 41 százalékos az arány. Valamennyi korosztályban döntő többségben a téligumi-használók. A középkorúak között a legmagasabb a négy évszakosok népszerűsége. A téli gumikra nemet mondók pedig kevesen vannak.

Míg a diplomások 71 százalékának van kocsija, a középfokú és alapfokú végzettségűeknél jóval alacsonyabb 46, illetve 36 százalékos az arány. Végzettségtől függetlenül a téligumi-használók valamennyi kategóriában többséget képviselnek. A négy évszakosok leginkább az alapfokú iskolázottságúakra jellemző.

A megyeszékhelyen élők körében a legmagasabb az autósok aránya, 47 százalékos. A budapestiek 43 százalékának, a községekben élők 41 százalékának van kocsija. A téli gumi minden településen fölényben van, a négy évszakos verziók a fővárosban a legnépszerűbbek.

A pótkerékkel is törődni kell

A gumik lecserélése mellett a pótkerekekre sem árt figyelni a Consumer Report, az egyik legelismertebb amerikai fogyasztóvédelmi magazin szakértői szerint. Ezeket ugyanis szezonálisan ellenőrizni kellene és be kell állítania a gumiabroncsok nyomását is, mert „lejárhatnak”.

Ha nincs külön előírás a gyártótól, a pótkerekeket legalább tíz évente le kell cserélni. Érdemes azt is megnézni, hogy vannak-e repedések a gumin. Jobban kell azoknak figyelniük, akiknél a pótkerék az autón kívül van, mivel az így jobban ki van téve az időjárás hatásainak. Ebben az esetben érdemes évente egyszer leszerelni a pótkereket és ellenőrizni, hogy ezt még mindig meg lehet-e könnyen tenni, ugyanis a csavarok is korródálódhatnak.

Szintén fontos, hogy a légnyomás az ajánlott tartományban legyen: a tartalék abroncsok ugyanis általában magasabb légnyomást igényelnek, mint egy új, teljes méretű gumiabroncsok. A légnyomást ezért a szakértők szerint érdemes a pótkeréken ugyanakkor megnézni, mint amikor a többi, használatban lévő kerekét ellenőrzi valaki. Fontos azt is tudni, hogy a gumiabroncsok nyomása csökken, ahogy az idő hidegebb lesz. Egy átlagos autógumi nyomása 10 fokonként körülbelül 1 psi-t esik, tehát az évszakok változása jelentős hatással lehet a nyomásra is.