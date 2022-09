Az Európai Bizottság adatai alapján az unióban az étkezési tojás úgynevezett csomagolóhelyi ára 100 kilónként 173,36 euró volt az év első harmincöt hetében, ez 37,3 százalékos drágulásnak felel meg - derül ki az Agrárközgazdasági Intézet összefoglalójából.

Magyarországon is hasonló mértékű a drágulás: a ketreces tartásból származó étkezési tojás (M+L) csomagolóhelyi ára darabonként 38 százalékkal 37,83 forintra nőtt.

Az M méretű dobozos tojás csomagolóhelyi ára 37,5 százalékkal 39,26 forintra, az L-eseké 38,3 százalékkal 45 forintra nőtt. A mélyalmos étkezési tojás (M+L méret) csomagolóhelyi ára pedig 43 százalékkal 41,63 forintra drágult.

Magyar Tojóhibrid-tenyésztők és Tojástermelők Szövetsége még augusztus végén jelezte, hogy a folyamatosan növekvő termelési költségek fedezése és a biztonságos hazai ellátás érdekében szeptembertől a tojástermelők nettó 10 forintos termelőiár-emelésre kényszerülnek. A tojástermelő gazdálkodók remélik, hogy az áremelkedést nemcsak a fogyasztók, hanem a kereskedelmi szereplők, üzletláncok is elfogadják, és fontosnak tartják, hogy jó minőségű, hazai termelésből származó tojással tudják ellátni a hazai fogyasztókat. A szervezet közölte azt is, hogy a drágulás ellenére a tojás még így is a legolcsóbb fehérjeforrás marad.