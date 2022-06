„Azzal a határozott kéréssel fordulunk a magyar autós társadalomhoz, hogy kezdjenek el spórolni az üzemanyaggal, elfogyhat az üzemanyag Magyarországon” – mondta az rtl.hu-nak Egri Gábor, a Független Benzinkutak Szövetségének (FBSZ) elnöke. A szakember ezzel arra reagált, hogy pénteken a Mol és az OMV 50 literben limitálta a tankolható mennyiséget. A Lukoinál pedig 20 liter a plafon.

A most bevezetett korlátozás Egri Gábor szerint azt mutatja, hogy fogyóban az üzemanyag, ha ugyanis lenne, nem kellene korlátozni a megvásárolható mennyiséget. „A hatósági ár ugyanis nem piaci ár. Az árak eltérítése hiánygazdálkodáshoz vezet, ez alapszintű közgazdaságtan. Ki akarna olyasmit forgalmazni, amin nincsen nyeresége?” – tette hozzá a FBSZ elnöke. Egyúttal a következőket kérte az autósoktól:

Ne induljanak útnak üres autóval, hiszen négy, de akár öt egy irányba tartó ember is ülhet egy járműben.



Lehetőség szerint vegyék igénybe a tömegközlekedési eszközöket.



Mérlegeljék, hogy milyen útvonalon jutnak el céljukhoz, tervezéssel csökkentve az autó fogyasztását.

Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója pénteken a következőkkel indokolta a korlátozás bevezetését: "A mi felelősségünk az, hogy a molekula ott legyen, ehhez meg bizonyos korlátozásokat időnként be kell vezetni, ez most egy ilyen korlátozás." Közölte azt is, hogy a tapasztalatok szerint a nyári turistaszezon miatt megugrik a lakossági kereslet az üzemanyagok iránt, ezekből pedig - részben technikai okok miatt - a Molnak korlátozottak a rendelkezésre álló mennyiségei. Az olajtársaság vezetője utalt továbbá arra, hogy Ausztriában egy tervszerű nagy karbantartás után nem sikerült újraindítani az OMV schwechati olajfinomítóját, a várhatóan még néhány hétig tartó leállással pedig komoly üzemanyagmennyiség tűnt el a közép-európai piacról.

A Mol egyébként a Facebook-oldalán is tájékoztatást adott az új helyeztről, ebből kiderül többek között, hogy a kannákban történő tankolás esetén a piaci árat kell fizetnie az érintetteknek. A posztban a következőket írják: