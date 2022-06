A Mol után az OMV kútjainál is korlátozzák a tankolást

Nem csak a Mol Nyrt., hanem az osztrák OMV olajvállalat is bejelentette, hogy napi 50 literben korlátozza a tankolható üzemanyag mennyiségét. Az OMV a hatósági áras üzemanyagra vezeti be a limitet, a magyar olajvállalat viszont a piaci áras termékekre is.