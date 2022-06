Péntek reggeltől új korlátozást vezetnek be a Mol-kutakon: napi 50 literben korlátozzák a tankolható üzemanyag mennyiségét – írja az Index.

A kisnyomású kútoszloppal rendelkező töltőállomásokon a magyar rendszámú személyautóval tankolókra érvényesek a korlátozások. A nagynyomású kútoszlopoknál a magyar rendszámú, 3,5–7,5 tonna össztömegű, valamint a mezőgazdasági erőgépek továbbra is mennyiségű limit nélkül hatósági áron vásárolhatnak majd.

Viszont péntektől üzemanyagkannába vagy edénybe is csak piaci áron lehet majd tölteni benzint vagy gázolajat. Ez akkor is érvényes, ha valaki autóba és kannába is tankolna, ilyenkor sem érvényes a hatósági ár.

A Mol lépését az indokolhatja, hogy nemrég kiderült: júliusban és augusztusban üzemanyaghiány várható Magyarországon. A dologban több tényező is közrejátszik, köztük az, hogy műszaki meghibásodás miatt termelés kiesés volt a százhalombattai Mol-finomítóban és az OMV schwechati üzemében is. Utóbbi helyszínen még tartanak a karbantartási munkálatok.