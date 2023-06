Kétlépcsős azonosítást vezet be a Corvinus minden egyetemi Microsoft-fiókra a közelmúltban történt informatikai incidensek miatt. Tavasszal több más magyar egyetemhez hasonlóan a Budapest Corvinus Egyetem Neptun rendszerét is feltörték – mondta a Napi.hu-nak Major Péter, a Corvinus Hallgatói Szolgáltatások egységének vezetője. Az esetet azonnal észlelték és már akkor is megtették a szükséges biztonsági intézkedéseket. Valamint az elkövetkező években szeretnék megvalósítani az online történő beiratkozást is, az Erasmus-hallgatókat pedig fokozottan támogatják majd az online ügyintézésben.

A kétlépcsős azonosításnál a Microsoft univerzumba tartozó rendszerek az Outlook-levelezés, a Teams, a SharePoint lehetővé teszik a többfaktoros bejelentkezés bevezetését, ezeket eddig csak tesztelték, de július 6. és szeptember 1. között minden Microsoft-fiókra, így a hallgatók fiókjaira is kiterjesztik.

A Microsoft MFA (multi-factor authentication) ahhoz hasonló azonosítási folyamat, amit online vásárlásoknál is megkövetelnek a bankok. Vagyis egy második szintű hitelesítést is végre kell hajtani, mielőtt elindul a tranzakció.

Az egyetem területén használt irodai, oktatótermi vagy labor gépeken továbbra is a megszokott módon csak egy jelszóval kell belépni. A szolgáltatást az informatika kapcsolja be és a felhasználó tudja aktiválni, amikor elhagyja az egyetem védett hálózatát.

Egyedi rendszer, ami végig követi a hallgató életét

Az egyetem a digitális oktatásfejlesztést, azon belül a Neptun rendszer fejlesztést és egyéb tanulmányi ügyintézéssel kapcsolatos informatikai fejlesztéseket nagyságrendileg 500 millió forint RRF keretből, vagyis vissza nem térítendő uniós forrásból valósították meg.

A Corvinus online ügyintéző rendszere is kicsit más, mint a több felsőoktatási intézményé.

Major Péter szerint nincs még egy ilyen komplex, teljesen egyedi rendszer az országban, amelyik a teljes hallgatói életutat, tanulmányi és személyes fejlődést végig követi.

Olyan megoldásokat fejlesztettek, amivel például az oktatási kiválóságot tudják javítani azáltal, hogy a hallgatók visszajelezhetnek közvetlenül oktatóiknak, illetve a félév végén megoszthatják tapasztalataikat a kurzusaikkal kapcsolatban is.

A Navigátor nevű digitális szolgáltatás a hallgató személyiségéhez passzoló karrierút megtalálásában segít, a MyCorvinus applikáció pedig egy komplett, mobiltelefonról elérhető egyetemi iránytű, rajta a tanulmányokkal kapcsolatos összes fontos információval és minden, az egyetemi élettel kapcsolatos tartalommal – tette hozzá Major Péter.

A Corvinus egy egyszerű online ügyintéző felület helyett újra gondolta a teljes digitális hallgatói szolgáltatás portfólióját. A klasszikus tanulmányi ügyintézés már teljesen online is végezhető, de a valós értékteremtés a hallgató számára az, hogy minden tájékoztatást próbálnak a digitális térben tartani.

Ha pedig valamilyen kérdésre nem kap választ a hallgató, akkor ugyanerről a felületről, az online ügyintéző rendszeren keresztül azonnal kapcsolatba tud lépni a tanulmányi ügyintéző kollégával.

Ezt követően a rendszer automatikusan méri a hallgató elégedettségét, illetve az ügyintézés hatékonyságát.

A hallgatók egyébként a beiratkozáson kívül - amihez most még szükséges a személyes jelenlét - gyakorlatilag minden tanulmánnyal kapcsolatos ügyet online végezhetnek, sorban állás nélkül, a különböző kérelmek leadásától kezdve a kreditelismertetésen keresztül a szakdolgozat leadásáig.

A Corvinus adatai szerint a hallgatók majdnem 80 százaléka már használja a MyCorvinus applikációt. A közeljövőben pedig tovább szélesítik a Navigátor program felhasználói körét a teljes egyetemi közösségre, ezt egyelőre most egy durván ezer fős hallgatói csoport használja. Ezen kívül az egész egyetemet át akarják állítani az adatalapú működésre. Ez az alapja annak, hogy megalapozott, jó döntéseket tudjanak hozni akár a működési kérdésekben, akár az oktatásfejlesztés területén.