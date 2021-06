Június 24-én Takáts Elődöt nevezték ki a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) rektorává. Megbízatása augusztus 1-től lép életbe, Lánczi Andrást váltja a rektori székben, aki az elmúlt hat évben vezette az egyetemet - adta hírül a Közgáz.

Az új rektor tervei között szerepel többek között a BCE nemzetközi elitegyetemmé fejlesztése, a maradandó tudást eredményező élményszerű oktatás megteremtése

QP | Quality Placement

Kapcsolódó Az első egyetemi alapítványból már kivonulna a jegybank

Az egyetemet fenntartó Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány pályázatot írt ki a rektori feladatok ellátására, mivel Lánczi András rektori megbízatása 2021. június 30-án lejár. Lánczi András hat éven keresztül irányította az egyetemet, időszak alatt került az intézmény államiból - 2019. július 1-től - alapítványi fenntartásba.

A cél regionális elitegyetemmé válni. Olyan teljesítményt akarunk felmutatni, amellyel a BCE továbbra is a legjobb, legelkötelezettebb magyar hallgatók első számú választása marad. A jó képességű fiatalok elvándorlása egy csendes nemzeti katasztrófa. A gazdaság- és társadalomtudományi elitképzést nem lehet külföldre kiszervezni. Különösen, ha ki akarunk törni a közepesen fejlett országok csapdájából – mondta Takáts Előd.

Az új rektor 1999-ben szerzett egyetemi diplomát a Corvinus jogelődjén, a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen, pénzügy-gazdaságpolitika szakirányon. 2000-ben tőzsdei szakvizsgát tett, 2002-ben a Közép-európai Egyetemen szerzett közgazdaságtudományi mesterfokozatot. A Princeton University-n 2004-ben MA, majd 2006-ban PhD fokozatot szerzett közgazdaságtudományból.

Pályafutása során dolgozott az Európai Központi Bank (ECB), a Magyar Nemzeti Bank (MNB) és a Federal Reserve Bank of New York kutatójaként, majd a Nemzetközi Valutaalapnál (IMF). Takáts 2009 óta a bázeli székhelyű Bank for International Settlements (BIS) közgazdásza, majd vezető közgazdásza. 2018-tól a London School of Economics and Political Science Visiting Fellow-ja. 2019 óta a BCE címzetes egyetemi tanára, 2021-ben a Corvinus egyetemi tanára lett. Takáts a pénzügyek, a makroökonómia és a monetáris politika közös területein folytat kutatásokat, legújabb kutatási területei a demográfia és a klímaváltozás közgazdaságtana.

A Corvinus budapesti és székesfehérvári kampuszán jelenleg csaknem 13 ezer hallgató tanul, köztük 3500-an külföldi diákok. Az intézmény világszerte 300 partneregyetemmel ápol szoros kapcsolatot.