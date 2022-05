Három nap alatt 2183 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 903 200 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

Az elmúlt három napban elhunyt 65 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 46 266 főre emelkedett.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 808 061 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 48 873 főre csökkent.

A friss adatok alapján jelenleg 1310 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 40-en vannak lélegeztetőgépen.

A kedvező járványhelyzet miatt májustól heti adatközlés lesz, legközelebb jövő héten közlünk járványadatokat - írták a kormánytati honlapon.

A beoltottak száma 6 407 042 fő, közülük 6 193 238 fő a második, 3 865 508 fő a harmadik, 289 852 fő már a negyedik oltását is felvette.

A tájékoztatásból kiderül, hogy három nap alatt összesen 16 ezer új tesztet végeztek. A hétfő reggel publikált számok alapján a laboratóriumi vizsgálatok viszonylag alacsony aránya, 13,64 százaléka bizonyult pozitívnak - ez a korábbi napokénál kisebb érték.

A pozitivitási arány azonban még mindig nagyobb a WHO ajánlásánál, amely szerint az 5 százalék feletti mutató elégtelen mértékű tesztelést jelez, illetve az alatt tartható ellenőrzés alatt a járvány. (Ez az arány érdemben magasabb a WHO által maximális határként megszabott 12 százalékos értéknél is.)

Az oltás továbbra is elérhető a kórházi oltópontokon, a háziorvosoknál és a házi gyermekorvosoknál. A kórházi oltópontokra keddenként és péntekenként lehet menni időpontfoglalással. Péntekenként pedig oltási akciónapot is tartanak, amikor reggel 7 és este 19 óra között akár időpontfoglalás nélkül is lehet menni az oltópontokra - olvasható a koronavírus.gov.hu-n.