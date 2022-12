Mint arról beszámolt a Napi.hu, ha az Európai Bizottság nem fogadja el a magyar fél derogációs kérelmét, akkor az adó mértéke 32,5 forinttal emelkedhet.

A problémát az okozza, hogy az üzemanyagok minimális jövedékiadó-szintjét euróban határozza meg a Bizottság, ez a

A benzin adója - leszámítva az árstop miatti ideiglenes mérséklést és azt az időszakot, amikor a Brent olaj átlagára 50 dollár alatt mozog - 120 forint literenként, a gázolajé pedig 110,35 forint.

Mindezzel nem is volt semmi probléma, amíg az euró árfolyama 330 körül mozgott, ez azonban már rég volt, a magyarok már hozzászoktak a négyessel kezdődő árfolyamértékekhez.

Arról a vg.hu-nak sincs információja, hogy milyen döntés születhet azonban érdemes felidézni, hogy a kormány mit tett akkor, amikor a cigaretta adójának emelésére kapott haladékot.

Az Európai Unió tanácsa még 2011-ben, vagyis 11 éve döntött a dohánygyártmányokra alkalmazott jövedéki adó mértékéről. Ez a szabály egyébként lassan felülvizsgálatra érett, de az egy másik történet.

Akkor úgy szólt a döntés, hogy a cigaretta jövedéki adójának 2014-től

A szabályoknak valamennyi ország megfelelt, Magyarország azonban más úton járt. Egészen 2021 elejéig kellett várni, hogy a cigaretta jövedéki adóját a megkövetelt szintre emelje. A kormány hivatalosan soha nem indokolta, hogy miért nem tartja be az uniós szabályokat, de nem kell hozzá nagy fantázia: el akarta kerülni a komoly drágulást a trafikmutyit követő években.

Akkoriban éveken át a cigaretta volt a leggyorsabban dráguló termék a KSH statisztikái szerint is, hiszen az átrendezett dohánypiacon a korábbinál is nagyobb árrést engedélyezett a trafikokat "elnyert" vállalkozóknak. Emellett felpörgött a csempészet is, amelyet minden bizonnyal tovább hajtott volna az adóemelés miatt dráguló legális cigaretta.

A kormány végül nem nagyon tehetett mást, mint hogy betartja a szabályokat, hiszen az Európai Bíróság tavaly márciusban elmarasztalta az országot.

Most az autósok izgulhatnak, hogy az európai döntéshozók ne emlékezzenek erre az ügyre és ne kapjon egy újabb pofont az európai összevetésben is rekordmagas infláció.