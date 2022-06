A korábbi tendenciákat, „trendeket” az új munkavégzési módszerek teljesen átalakították. Mivel a megbízó cégek jelentős része viszonylag gyorsan bevezette a home office-t, a munkalehetőségek jelentős része gyorsan újra elvégezhetővé vált – derül ki a MŰISZ Iskolaszövetkezet elemzéséből. Ez nagyban megkönnyítette mind a diákok, mind a megbízó cégek életét.

Azok a munkalehetőségek, amelyek nem voltak elvégezhetők home office-ban – például csomagolás, borítékolás, raktári kisegítés - egy időre eltűntek a kínálatból. A szájmaszk állandó használata hozott némi változást e munkalehetőségek elérésében, de az óvatosság és a vírustól való félelem a diákok körében is jelentős súllyal bírt.

A 2022-ben feloldott korlátozások viszont robbanásszerű emelkedést eredményeztek a diákmunka kínálat növekedésében, és a munkavállalási kedv is kilőtt. A feloldás „felszabadította” a diákmunkát is. Sok munkalehetőségnél ugyan megmaradt a home office lehetősége, a kínálatban viszont nagy mennyiségben megjelentek a jelenléti munkavégzést igénylő lehetőségek is.

Mennyit lehet keresni a diákmunkával? A könnyű fizikai és betanított munkalehetőségek esetén már óránként bruttó 1400 forintos induló bérekről lehet beszélni, amik az irodai munkák esetében (függően attól, hogy milyen nyelvtudás, informatikai ismeret szükséges az elvégzésükhöz) az 1600-2000 forintot is elérhetik. A szakmai munkák esetében az ismeretek függvényében már bőven a bruttó 2000-3000 forintos bérek is jelen vannak.

A 2022-ben bevezetett 25 év alattiak adókedvezménye nem okozta a munkavállalási kedv jelentősebb növekedését, a bérfeszültségek elkerülése érdekében viszont számos megbízó cég kompenzálta a 25 év felettiek óradíjait.

A munkavállalói létszám is jelentősen megnőtt. Sok diák keresi a munkalehetőségeket, főleg, mivel idén már a fesztiválok nagy részét is megrendezik és nagyon sokan ezekre szeretnék az anyagiakat előteremteni a diákmunka segítségével.

Az viszont szembeötlő változás, hogy a diákok elsősorban az otthon végezhető munkalehetőségeket keresik. A munkára való jelenetezések számából világosan látható, hogy az olyan munkalehetőségekre, ahova utazni kell és fizikálisan jelen kell lenni a munkavégzés során sokkal kevesebb a jelentkezők száma, mint az otthon végezhető munkákra. Ebből viszont leszűrhető, hogy az idei nyár „slágermunkái” az otthonról végezhető munkalehetőségek.