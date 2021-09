A kormány először 2020 tavaszán teremtette meg a lehetőséget a beragadt diplomák átvételére nyelvvizsga hiányában is. A felsőoktatási intézmények 2021 elejéig összesen 128 ezer oklevelet adtak ki. A járványhelyzet miatt az idén diplómázókra is kiterjesztették a lehetőséget, mivel a karanténos időszakban a korlátozások miatt nehézkes volt a nyelvtanulás, de vizsgázni is nehezebb volt az egészségügyi előírások miatt - például kevesebben jelentkezhettek egy alkalomra.

Már közel 140 ezer új diplomást hozott a nyelvvizsgamentesség - közölte a minisztérium, vagyis azokkal az egyetemistákkal együtt, akik idén éltek a lehetőséggel, hogy átvegyék a felsőfokú végzettséget igazoló okleveleiket nyelvvizsga nélkül. Azoknak volt elérhető ez a megoldás, akik 2021. augusztus 31-ig sikeres záróvizsgát tettek, de nem rendelkeznek nyelvvizsgával. Tehát közel 12 ezer új nyelvvizsga nélküli diplomás került a rendszerbe.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium arra kéri az egyetemi hallgatókat, hogy ha még nem tették, a jelenléti oktatásban megkezdett tanév zavartalan folytatása érdekében oltassák be magukat.