Két kenyér és három kiló krumpli annyiba kerül, mint pár éve egy éttermi vacsora két főre

A Telex újságírói elmentek a Lidl-be és megvásárolták ugyanazokat a termékeket, amelyeket napra pontosan egy évvel ezelőtt is. A drágulás pedig összegszerűen is nagyon látványos, a karaj kilója 750 forinttal kerül most többe, a gouda sajt 800 forinttal, a kockasajt is 800 forinttal, de még fél kiló spagetti is 250 forinttal.