Hiába a belvárosi helyszín és a prémium szobák árcsökkenése, a járvány előtt megszokott 90 százalékos foglaltság helyett idén júniusban legfeljebb 30 százalékos kihasználtság mellett tudott működni a Hotel Moments Budapest. Az igazgató, Kanel Gyula júliusban is hasonló forgalomra számít, a 25-30 százalékot talán el fogja érni. Az augusztus nagy kérdés még, mert az kifejezetten a külföldi turisták hónapja, ha pedig valamilyen okból nem tudnak jönni, akkor lehet, hogy még a 20 százalékot sem érik el – magyarázta az ATV Híradójának nyilatkozva.

Eközben kevés a szobalány, a szakács és a pincér is. Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke az ATV Híradónak azt mondta, a dolgozók 40-50 százaléka hagyta el a szakmát a járvány alatt, és ennek csak egy része tért vissza. Aki most mégis munkát vállal az említett munkakörök valamelyikében, annak 20-25 százalékkal magasabb is lehet a bére, mint a járvány előtt.

Jó lesz a belföldi turista is, csak jöjjön

A külföldi turisták elmaradása miatt a budapesti szállodák most arra tesznek kísérletet, hogy a Budapest Restart nevű kedvezménykártya segítségével a főváros is a lehetséges belföldi úti célok közé kerüljön. A kedvezménykártya ezért ingyenes tömegközlekedést biztosít, illetve egy harmadik ingyen éjszakát, ha valaki két estét lefoglal egy szállodában - mondta Faix Csaba, a Budapest Brand Zrt. vezérigazgatója az ATV-nek.

A magyar beutaztatók érdekképviselete szerint a külföldi turisták sem felejtették el Budapestet, csak nem elég egyértelműek a beutazási szabályok. Az elnök, Kanel Judit szerint egy leegyszerűsített, egyértelmű útmutatóra lenne szükség, egy olyan felületen, ahol a külföldi turisták is tájékozódnak.

A belföldi turizmus legnagyobb részét egyébként a budapestiek adják, vagyis a vidéki szálláshelyeken épp a növekvő forgalom és az áremelkedés a jellemző az idei szezonban - jegyzi meg az ATV.

Az MTÜ kisfilmeket gyártott

Szombaton a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) közölte, hogy több nyelven elérhető kisfilmekben mutatja be a turizmust érintő legfontosabb járványügyi információkat.

"Az animációs filmek részletesen ismertetik az ötmillió-ötszázezredik védőoltás beadását követő enyhítéseket - milyen szabályok vannak érvényben a szálláshelyen, éttermekben, turisztikai attrakciók területén, illetve milyen feltételek vonatkoznak a rendezvényekre, általános maszkhasználatra vonatkozóan" - olvasható a közleményben.

A külföldieknek szóló, angol nyelvű kisfilm kitér a Magyarországra történő beutazást érintő legfontosabb információkra, és az uniós digitális Covid-igazolvánnyal kapcsolatos szabályokra is.A "kampány célja, hogy segítse a belföldi és a hazánkba érkező külföldi utazókat magyarországi pihenésük megtervezésében".

Az MTÜ közlése szerint a kisfilmek hamarosan több nyelven feliratozva is elérhetők lesznek (német, lengyel, cseh, szlovák, szerb, szlovén, horvát, román, spanyol, olasz, francia), a Magyar Turisztikai Ügynökség YouTube csatornáján.