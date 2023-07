A Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség július 17-én az esti órákban a Duna-Tisza-csatorna középső szakaszán, a közelben lévő szennyvíztelep befolyója alatt szórványos halpusztulást észlelt.

Elsősorban csukák és keszegek tetemeit találták meg.

Az adott szakaszon teljes keresztmetszetben azt figyelték meg, hogy több száz méter hosszban elburjánzott a vízi növényzet. Ez azért ártalmas, mert a sűrű és dús hínárszőnyeg teljesen meggátolja az amúgy is csekély vízáramlást.

Oxigénhiányt okoz a dús növényzet

A meleg és a közeli szennyvíztelepből kifolyó – jobb esetben – tisztított szennyvizében található magas szervesanyag-tartalom kedvező feltételeket teremtett a vegetáció berobbanásának.

A dús növényzet nappal ugyan oxigént termel, de a sötétség beállta után maga is oxigénfogyasztóvá válik és így kora hajnalra oxigénhiányos állapotot tud előidézni.

A felmerült problémát a KDVVIZIG szakembereinek is jelezte a szövetség, akik július 18-án kora reggel fel is vonultak a kritikus területre és megkezdték a beavatkozást. Két darab Truxor kétéltűvel vágták a hínármezőt, valamint mozgásukkal jelentős légbekeverést is végeztek a szakaszon. Emellett kiépítenek egy mobil levegőztető állomást is, amely a szükséges mennyiségű oxigén pótlásártól gondoskodni fog a kritikus időszakban.

Elrendelték a legmagasabb vízminőség-védelmi készültséget

A csatorna több pontján vízminőségi vizsgálatokat végeztek, melynek eredményei azt mutatták, hogy a vízfolyás teljes hosszán magas vízhőmérséklet (27 fok) és alacsony oldott oxigénszint (1-3 mg/l) jellemző.

A vízminőség javítása érdekében a KDVVIZIG műszaki beavatkozásokkal igyekszik növelni a víz oxigénszintjét, és a megfelelő vízmozgást biztosítani, ezért

július 18-án 8 órától III. fokú, vagyis a legmagasabb vízminőség-védelmi készültséget rendelt el az igazgatóság védelemvezetője.

A beavatkozásokat mindaddig végzik, ameddig a vízminőségi paraméterek ezt indokolják.