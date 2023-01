Miközben december közepén elrendelték a Dunaferr felszámolását, érdeklődők is vannak a cég iránt - írtuk meg szerdán. A Metinvest Holding a világ acélpiacának fontos szereplője, az ukrán székhelyű cégcsoport jelentős bázisokat működtet a régióban is, de olasz, spanyol és holland érdekeltségei is számottevőek. A vezérigazgatói levélben hangsúlyozzák: a Metinvest nemcsak határozott szándékkal bír, de megfelelő erőforrásokkal is rendelkezik a vasgyár talpra állítása érdekében.