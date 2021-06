Hivatalosan is új élelmiszer az Európai Unió egész területén, így Magyarországon is a közönséges lisztbogár lárvája, közismertebb nevén a lisztkukac, amely június végén elvben már a boltok polcain is megjelenhet - írja a Magyar Nemzet. A rovar egészben vagy szárítva, snackként valamint fehérjetermékek, kekszek, hüvelyesekből készült ételek és tészta­alapú ételek összetevőjeként jelenhet meg.

A felhasznált rovarfehérje-mennyiséget, valamint a figyelmeztetést az aller­giás reakciók lehetőségére kötelező feltüntetni a csomagoláson. Az üzletekben a vásárlók szárított Tenebrio molitor lárva (közönséges lisztbogár) vagy az ebből készült összetevőt tartalmazó elnevezéssel találkozhatnak. Lisztkukacalapú élelmiszert csak egyetlen vállalat, az engedélyeztetést kezdeményező SAS Group francia vállalat forgalmazhat a következő öt évben.

Magyarország ellenezte a tagállamok képviselőiből álló uniós állandó bizottság tavaszi ülésén az engedély kiadását. A magyar álláspont szerint Európában nincs olyan mértékű fehérjehiány, amely indokolná a rovarfehérjék étkezési felhasználását. Emellett Magyarországon nincs hagyománya az étkezési célú rovarfelhasználásnak.

Más országokban azonban kezdenek terjedni rovaralapú élelmiszerek, így több ehető rovarfaj engedélyezését is kérelmezték. Ezek közül az Európai Bizottság már többet is érvényesnek minősített. Ezeket a kérelmeket az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság vizsgálja, Jelenleg a házi tücsök, a penészevő gabonabogár-lárva, a hím háziméh-bábok, a trópusi házi tücsök és a keleti vándorsáska esetében végeznek kockázatértékelést.