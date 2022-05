Impozáns mutató, hogy márciusban 16 százalékkal nőtt a boltos vásárlások mennyisége. Ezen belül az élelmiszerek vásárlása azonban 2,7 százalékkal visszaesett. Sőt, a nagyobb, úgynevezett élelmiszer jellegű vegyes boltokban ráadásul 3,8 százalékkal.

Az igazsághoz persze hozzátartozik, hogy a statisztika bázisát 2020-ban egy jókora spájzolási roham 12 százalékkal megdobta, 2021-ben pedig tartotta magát az élelmiszeres piac a korábbi szinten: 2022-ben viszont ezek szerint nem.

De hát akárhogyan csűrjük-csavarjuk a statisztikát, a vásárlók a jelentősebb drágulások közepette mindig is visszafogták a költekezést máskor is, szűkebbre szabták a bevásárlólistájukat. Többet válogatnak, hiába van sokkal több pénz a zsebükben (inkább elköltötték az iparcikkes boltokban).

Jókora árnyomásra kényszerül az élelmiszeripar, ám erről nem a gyártók és a beszállítók tehetnek, az ukrán háború következményeivel szemben ők is tehetetlenek. A boltosok legnagyobb költsége viszont az ipar és a beszállítók átadási ára, így ők is áremelésre kényszerülnek – írja a blokkk.com kereskedelmi szakblog. Ráadásul egy sor más költség is megugrott, például az energiáé, a szállításé, vagy éppen a munkaerőé.

Márciusban közel negyedével kényszerült átadási árait emelni az élelmiszeripar, tehát ennyivel drágábban adták a boltosoknak az élelmiszereket. A boltosok még nem emeltek ekkorát (ez korábban is így volt), ráadásul náluk belépett az árstop is, ami a kapcsolódó cikkelemekkel együtt lefelé húzta az ármérleget.

A bolti áraknál ugyanakkor figyelembe kell venni azok szóródását is, például a nagyobb áruházak alacsonyabb árszintet kínálnak, kivált a saját márkás termékek esetében.

Átadási és bolti árak október november december január február március ipar 10,8 12,0 14,9 19,3 21,1 24,0 bolt 5,2 6,0 8,0 10,1 11,3 13,0 Forrás: KSH, százalék az előző év azonos időszakához képest

A boltos árak növekedési üteme ezzel együtt is feljebb kapcsolt márciusban, és úgy tűnik, ennek még nincs vége.

A vásárlóknak nyilván tetszik az árstop, de amennyit ők nyernek rajta, annyit bukik a bolt, még ha legalább részben meg is próbálja valamilyen módon ellensúlyozni ezt a veszteséget. Az élelmiszeriparban pedig nincs árstop, meg is próbálják átnyomni a költségeik emelkedését a boltosokon. Lenne is áruhiány, ha a boltosok ezt nem nyelnék le, igaz, a jog szerint a korábbi készletet tartaniuk kell.

Az árstop azonban a végtelenségig nem tartható, hiszen a boltosok vesztesége egy határon túl ma még nem is sejthető jellegű gátakat gyúrhat. Így, ha egyszer vége lesz és az árnyomás nem enyhül, akkor az árstopos termékek árát emelniük kell - mint amikor vége egy akciónak. Az ipar átadási árainak emelkedése az sejteti, hogy ez majd legalább 15-50 százalék körül szóródhat a jelenlegi kép alapján.