Technikai okok miatt fennakadások vannak az Erste Bank digitális felületein. A George Web és George App internetbank, illetve applikáció szolgáltatások teljesen leálltak, jelenleg nem elérhetőek.

A bank ügyfelei fennakadásokat tapasztalhatnak az internetes vásárlásoknál is. Kártyával fizetni, készpénzt felvenni és befizetni az ATM-eken keresztül továbbra is lehet. A kártyatiltás továbbra is elérhető - közölte a pénzintézet.

Az Erste felé indított utalások beérkeznek, és az időzített utalások is teljesülnek.

A vállalati ügyfelek számára továbbra is elérhetőek a digitális szolgáltatások, fennakadások csak a lakossági ügyfeleknél lehetnek.

A bank közleményében elnézést kért a kellemetlenségekért és hangsúlyozták, hogy dolgoznak a hiba mielőbbi kijavításán.