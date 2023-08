3,5 százalékkal emelkedett a kormány által kibocsátott értékpapírok állománya júniusban az előző hónapról. A teljes állományon belül az állampapírnak nem minősülő kötvények hó végi állománya 46 milliárd forint volt. A hosszú lejáratú forint alapú állampapírok piacán a Magyar Államkötvény és az Önkormányzati Magyar Államkötvény ki- és rábocsátások 287 milliárd forintot, a törlesztések pedig 2 milliárd forintot tettek ki.

A lakossági papírok állománya azonban 21 milliárd forinttal csökkent a hónapban, ráadásul a forint alapúaknál a hozamok is visszaestek – derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adataiból. A jelzáloglevelek, egyéb kötvények, befektetési jegyek és a tőzsdei részvények értéke mindeközben tovább növekedett.

Az állampapírok állományában megfigyelhető visszaesés valószínűleg a bizalom hiányának köszönhető. A lakosság ugyanis még annak ellenére sem veszi az állampapírt, hogy ennek a befektetési formának a legmagasabb a hozama. A Publicus Research felmérése szerint már a megtakarítással rendelkező kormánypárti szavazók sem bíznak az állampapírban. Az ellenzéki és a bizonytalan szavazók még óvatosabbak, 82, illetve 75 százalékuk nem tervezné az állampapír vásárlását, még akkor sem, ha lenne rá módja.

A kormányzati értékpapírok tulajdonosi megoszlásából is érdekes adatok derülnek ki. 2014 januárban mindössze 20 562 milliárd forint volt az értékük, jelenleg azonban már 41 781 milliárd, ami azt jelenti, hogy dupla annyi, mint 9 évvel ezelőtt.

Van azonban, ami még ennél is fontosabb változás: a háztartások és nonprofit intézmények kategória az összes kormányzati értékpapír 10 százalékát tette ki 2014-ben, idén júniusban pedig a 28 százalékát, tehát közel háromszorosára nőtt a háztartások tulajdonában lévő értékpapírok aránya.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) júniusban 20,1 százalékos inflációt mért, ami azt is jelenti, hogy tavaly szeptember óta, azaz tíz hónapja folyamatosan húsz százalék felett van az áremelkedés üteme. Az infláció pedig a befektetésekre is jelentős hatást gyakorol, hiszen ha valaki nem fekteti be a megtakarítását jó helyen, akkor a pénze könnyen veszíthet az értékéből.

A magyarok körében azonban továbbra is igen lassan növekszik a pénzügyi tudatosság, még a jelentős vagyonnal rendelkező csoportokban is. A Blochamps Capital kutatása szerint annak ellenére, hogy az infláció megtakarítók százezreit sarkallta tettekre, még mindig óriási a folyószámlapénz és a készpénz aránya az összes pénzeszköz között.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) nemrég közzétett tanulmányából pedig az derült ki, hogy azok, akik nem keresnek havi 200 ezer forintot sem, szinte semmit nem tudnak félretenni, csak minden harmadik embernek volt megtakarítása ebben a jövedelmi csoportban. A 200-500 ezer forint között keresők körülbelül felének van félretett pénze, efölött a bér növekedésével arányosan nő a megtakarítási képesség.

Inkább forintba fektetnek a magyarok

A hó végi adatokat figyelve a leggyakoribb a hosszú, majd a rövid lejáratú forint értékpapír. A devizaállomány a legkisebb, június végén 22 százalékos aránnyal zárt a teljes tulajdonosi szektorban. Csak a háztartásoknál hasonló felosztás figyelhető meg, annyi különbséggel, hogy a deviza itt már kevesebb mint 5 százaléknyi részt tesz ki, a hazai lakosság ugyanis bizalmatlan a külföldi pénznemekben történő befektetésekkel kapcsolatban.

Az értékpapírok állománya 2022 novembere óta csökkenő tendenciát mutatott egészen áprilisig, május óta azonban nagy mértékű növekedés figyelhető meg az adatokban. Májusban a tranzakcióknak, júniusban pedig az árváltozásnak köszönhetően.

Továbbra is a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a legnépszerűbbek, ez tette ki a júniusi záróállomány közel 69 százalékát. Ezen belül a kormányzati értékpapírok (53 százalék) a legnépszerűbbek, de az egyéb kötvények is 10 százalék feletti arányban szerepelnek az adatokban, a jelzáloglevelek azonban kétezer milliárd forint alatti összeggel zártak, ami a teljes állománynak kicsit több mint 2 százaléka. A tulajdonjogviszonyos értékpapírok kevésbé voltak népszerűek, ezek az összes értékpapírnak mindössze 31 százalékát tették ki.