A tavalyi évről rengeteg esküvő csúszott át az idei szezonra és elmondható, hogy azok jártak jól, akik a nyár második felére vagy kora őszre halasztották esküvőiket. A koronavírus okozta lezárások ugyanis teljesen felborították a piacot, volt olyan pár, ahol már harmadjára szerveztük át a komplett lakodalmat - mondta el lapunknak Vasas Cs. Tímea vezető esküvőszervező.

"Mivel egy esküvő szervezése nem néhány hétbe telik, ezért nemcsak az április-májusi lefoglalt időpontok tolódtak, hanem azok is, ahol a párok nem mertek tovább várni, inkább egy általuk biztonságosabbnak vélt dátumra halasztottak, például 2022-re" - tette hozzá. Vasas Cs. Tímea kiemelte: amikor új napot tűznek ki, akkor nem csak a helyszínt, de a teljes szolgáltatói csapatot is mozgatniuk kell és olyan dátumot kell választani, ami mindenkinek megfelel. Ez jelentős többletmunkával és sok kompromisszummal jár - de a párok részéről fokozott rugalmasságot is igényel.

Két hónap ugyanis kiesett a szezonból: május 28-a volt az első nap, amikor maszk nélkül, nagyobb vendégsereggel engedélyezték az esküvőket, vacsorával, bulival, programokkal és a fennmaradó hétvégékre szinte lehetetlen volt már bármit is leszervezni. Így jöttek a hétköznapi esküvők és eközben ki kellett szolgálni az egyre divatosabb úgynevezett "destination wedding"-eket is, vagyis a külföldön élő, de Magyarországon házasodni kívánó párokat is.

Összességében azt mondanám, hogy erősebb volt az idei szezon, mint a tavalyi, de elmaradt a Covid előtti időszak szezonjaitól

- emelte ki az esküvőszervező.

Hasonló tapasztalatokról számolt be Szakál Miklós vőfély is, aki lapunknak elmondta: "csúcszuper évet zárt" és már a jövő évi naptárja is majdnem megtelt. Szakál ugyanakkor kiemelte, az idei év több szempontból is érdekes volt. A konzultációk nagy része online térbe került, így nagymértékben csökkentek a nagy nap előtti személyes találkozók. A párok sokkal rugalmasabbak lettek: a péntek lett az új szombat, és már nem meglepő, hogy hétköznap, például szerdán vagy csütörtökön esküdnek a párok - tette hozzá.

Kiemelte, a szokásos - inflációt követő áremelkedés- mellett idén nem egyszer találkozott olyan esettel, amikor a kibérelt helyek kozmetikázták a számokat, vagyis extra költségként számoltak fel olyat, ami korábban benne volt az árban. Szakál szerint volt olyan eset például, amikor egy hotel extra díjat ütött fel azért, mert a szabadban tartott ceremóniához a benti helyiségből kivitték az asztalokat és a székeket.

Az áremelkedést egy másik oldalról is tapasztalta Vasas Cs. Tímea. Lapunknak kiemelte: drágultak a szolgáltatások, elsősorban a nagymértékű élelmiszerár-emelkedés, másodsorban a munkaerő-drágulás miatt. Átlagosan 10-20 százalékos drágulást tapasztalt szolgáltatástól függően. Összeköltségben egy 80 fős esküvő még 2017-ben 3,5 millió, addig 2021-re már 4-5 millió forintból gazdálkodható ki.

Ahogy arról korábban a Pénzcentrum is írt: a menyasszonyi ruha bérlése 200-300 ezer forinttól indul, a haj és a smink együttesen akár 100 ezer forint is lehet, de érdemes a DJ-re és a tortára is spórolni. Míg egy komoly fénytechnikával dolgozó DJ 12 órára akár 400 ezer forintot is elkérhet, addig a legolcsóbb esküvői torta ára szeletenként 1000 forint is lehet.