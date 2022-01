A kátyúkárok kétharmadát az első negyedévben jelentik a gépjármű-tulajdonosok - írta Azénpénzem.hu a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének figyelemfelhívása alapján. Nagy részük defekt, az ilyen esetek egy részében a felnit is javítani kell. Emellett gyakran előfordul, hogy a futómű is sérül, sőt, szélsőséges esetben személyi sérülés is bekövetkezhet.

Kátyúbiztosítás híján a kártérítés az érintett útszakasz kezelőjétől kérhető. Ez lakott területen belül az illetékes önkormányzat, kivéve Budapest fő- és tömegközlekedési útvonalait, ahol a Budapest Közút Zrt. az útkezelő. A lakott területen kívüli utak a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében állnak.

Tekintettel arra, hogy az útkezelők a tapasztalatok szerint csak májusra tudnak végezni a téli időszakban keletkezett kátyúk kijavításával, az úthibák még legalább 3-4 hónapig komoly kockázatot jelentenek minden autós számára.

A veszélyes úthibák okozta káresemények miatti kártérítési igényeknek csupán továbbra is mintegy felét fogadják el az illetékes útkezelők. Legtöbbször a nem megfelelően dokumentált kártérítési igényeket utasítják el, de esélytelenül próbálkoznak azok is, akik úthibára figyelmeztető jelzőtáblával ellátott útszakaszon szenvednek ilyen balesetet.