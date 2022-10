Az emberek életében a pénz fontos szerepet tölt be, a pénzügyi döntések mögött pedig gyakran nemcsak racionális, hanem lélektani tényezők állnak.

A Financiológus rovat olvasói levelekre épül, és szándéka szerint olyan embereknek segít, akik széles értelemben véve valamilyen pénzügyi problémával néznek szembe. Ezúttal egy örökléssel kapcsolatos kérdésre válaszolunk.

Olvasónk írta:

Tisztelt Financiológus!

Minden nap tovább gyengül a forint, egy hónap alatt ment fel kevesebb mint 400-ról 430 fölé az euró. A dollár is 390-ről 445-re ment fel. Meddig fog ez folytatódni? Megéri-e még eurót, dollárt, vagy más valutát venni? Az infláció ellen sajnos sem a bankbetét, sem az állampapír, sem az ingatlan nem véd már meg. Gondolkozom még garázs vásárlásában is, de nem tudom, megéri-e, mert az autópiac is gyenge.

László

A Financiológus válasza:

Kedves László!

A jövőbe látó kristálygömbbel nem rendelkezem, emellett - ezt már sokszor leírtam - befektetési tanács adására sem vagyok jogosult, csak a szakértők elemzéseire hagyatkozva írhatok véleményt.

Az infláció ellen elvileg van egy befektetés Magyarországon, ami elérhető, és védelmet nyújt: ez a Prémium Magyar Állampapír. Ez a lakossági állampapír minden évben az előző évi átlagos infláció fölött fizet kamatot. A hosszabbik futamidejű papír infláció + 1,5 százalékpontnyit, a rövidebbik pedig infláció + 0,75 százalékpontnyit. Ha ebben a pillanatban a kamatuk nem is éri el a nemrég publikált inflációs adatot, jövő februárban a kamatforduló után a 2022-es évi magas inflációnak megfelelően emelkedik majd a kamatuk.

Az ingatlanpiacra vegyes hatással lehet az infláció és a kamatszintek emelkedése. A legfrissebb elemzésében az Ingatlan.com például azt írta: "az infláció emelkedésével párhuzamosan a lakásárak is növekednének, de a gazdasági kihívások miatt a vásárlók lakásvásárlásra fordítható jövedelme - például a hitelkamatok és rezsiköltségek emelkedése miatt - várhatóan csökkenni fog. Összességében pedig ezek a hatások lefékezhetik a lakásdrágulást is."

Az ingatlan az elmúlt években kiváló befektetésnek tűnt, a használt lakások ára nagyobb mértékben emelkedett, mint az infláció, ennek az időszaknak azonban vége szakadhat, emiatt egyáltalán nem biztos, hogy ha most ingatlant vásárol, akkor rövid távon jól jár majd vele. Az ingatlan viszont alapvetően hosszútávú befektetés, hosszabb távon érdemes lehet ingatlan-befektetésben is gondolkozni.

Az ingatlanokon belül a garázsok árát sok más tényező is befolyásolhatja. Budapesten például a szeptembertől bevezetett új parkolási rend miatt megugrottak az árak. Jelenleg a statisztikák szerint a fővárosban és a megyeszékhelyeken is 6-7 millió forint körül van egy átlagos garázshely ára, a havi átlagos bérleti díjak viszont csak 20-25 ezer forint körül vannak (egy-két budapesti belvárosi utcában persze ennek a többszörösét is el lehet kérni). Ez alapján viszont évente nem több, mint 5 százalékos hozam, amit a bérleti díjon be tud szedni.

Végezetül a devizapiac. Az elemzők véleménye abban megegyezik, hogy ha megszületik Magyarország és az Európai Unió között a megállapodás a jogállamisági kérdésekben, és a Brüsszel vállalja, hogy folyósítja az uniós forrásokat, akkor a forint erősödhet. A szakértők szerint akár ismét 400 forint alá mehet az euró árfolyama. Addig viszont gyengülésre számítanak a legtöbben, a kérdés csak az, hogy meddig eshet az árfolyam.

Ha most vásárol devizát a visszaváltási marzzsal is érdemes kalkulálnia, ez legalább 2 százalék szokott lenni a bankoknál, de lehet ennél magasabb is. Hosszabb távon érdemes azon elgondolkoznia, hogy mivel nyerhet többet: a magyar állampapírral, ami stabilan két számjegyű hozamot fizet most évente, vagy a devizával, amelyről nem tudni, erősödik-e még további 10-20 százalékot a forinttal szemben. Ha például egy évre tervezi a befektetést, akkor ez azt jelenti, hogy ha az euró ára nem emelkedik legalább 500 forintig, akkor egyáltalán nem biztos, hogy nem jár jobban most egy Prémium Magyar Állampapírral.