Teljesen átalakítja a parkolási rendszert a Fővárosi Önkormányzat 2022. szeptember 5-től. Az autósoknak újdonság lesz helyenként a 600 forintos óradíj, vagy az, hogy néhol este 10 óráig is fizetni kell a parkolásért, de az igazán nagy változás a parkolóövezetek területében lesz. Budán a II. és a XI. kerület, Pesten pedig Kőbánya és Zugló is kiterjeszti a fizetős parkolóövezetét - ezek a változások eddig azonban a Fővárosi Önkormányzat tervtérképében nem szerepeltek. A Napi.hu ezért kerületenként utánajárt, mire számíthatnak az autósok.

A Rózsadombon túl is fizetni kell

A II. kerületben november elsejétől bővülhet a fizetős övezet – tudtuk meg a polgármesteri hivatal parkolási osztályának vezetőjétől. Nagy Zsuzsanna elmondta: Pasaréten a Szilágyi Erzsébet fasor – Lotz Károly utca – Pasaréti út – Gábor Áron utca által határolt területen kell majd fizetni a parkolásért, illetve a Rózsadombtól kívülre eső részen a Gábor Áron utca – Pusztaszeri út – Alsó Zöldmáli út lesz az új határvonal. A zónát hasonló szélességben szeretnék kiterjeszteni mint a szomszédos Óbudán, ezért a Szépvölgyi út 52-66. előtti terület is a bővítés része lesz.

A II. kerületi önkormányzat a C, tehát a 300 forintos zónába javasolja az újonnan fizetőssé vált területeket, olcsóbb zóna létesítését nem tervezik. Az új rendelet szerint pedig a parkolás már reggel 8 órától fizetőssé válik, a kerületben jelenleg érvényes szabályoknál fél órával korábban.

A bővítés biztos, a novemberi időponthoz azonban még a Fővárosi Közgyűlésnek is lehet egy-két szava. A II. kerület szeptemberben terjeszti be a fenti terveit a Közgyűlés elé, a bevezetés időpontja tehát rajtuk múlik.

Óbudán a jelenlegi 350 forintos parkolási zónákban 450 forintot kell fizetni szeptember 5-től, azokban az övezetekben pedig, ahol most 265, vagy 175 forint egy óra parkolás, 300 forint lesz. A jelenlegi 175 forintos zónákban még korlátlan ideig ott lehet hagyni az autót, de szeptembertől ez is változik: 3 óra lesz a maximális parkolási idő. Az Óbudára látogatók megszokhatták, hogy a jelenlegi 350 forintos zónákban este 6-ig kell fizetni a parkolásért, ez változik este 8 órára. Új területet nem szeretnének bevonni a fizetős övezetbe a III. kerületben – mondta lapunknak Óbuda-Békásmegyer önkormányzata.

P+R-be terelnek Kelenföldön

Az újbudaiaknak friss élmény, hogy a jól megszokott ingyenes parkolásért fizetni kell: júliustól a Műegyetem környéke és az Infopark, augusztustól pedig a Bartók Béla út és a Karolina út környéke is része a fizetős zónának. Decembertől ismét bővítik a területet, a kelenföldi vasútállomás környékén – beleértve Őrmezőt is – szintén megszűnik az ingyen parkolás lehetősége a P+R parkolókon kívül. Az Etele téren, az Etele úton és környékén a Fehérvári útig, valamint Őrmezőn a Balatoni útig, tehát a 7-es főútig mindenhol fizetni kell majd a parkolásért.

A Műegyetem környéke, a Bartók Béla út és a Karolina út környéke, valamint a Gellérthegy környékén fekvő területek a B és C zónába tartoznak majd: figyelni kell tehát, hogy a B zónás területeken már a 18 és 20 óra között is fizetni kell majd a parkolásért. Az Infopark környéke, valamint Kelenföld és Őrmező a D zónába tartozik majd: ezeken a területeken korlátlan ideig ott lehet hagyni az autót, 8 és 18 óra között 200 forintos óradíjért – mondta az Újbudai Parkolásüzemeltető Nonprofit Kft. lapunknak.

A budapest.hu oldalon korábban megjelent egy színes térkép a szeptembertől érvényes parkolási zónákról, de például az újbudai, újonnan fizetőssé vált területek nem szerepelnek rajta, ahogy a többi sem. Az is félrevezető lehet a térképen, hogy a XII. kerületben csak B és C zónát jelölnek, de – mint azt a hegyvidéki parkolást üzemeltető Fáber Kft.-től megtudtuk – lesz A zóna is a kerületben. Az A zónás parkolóhelyeken este 10 óráig kell fizetni, és 600 forint az óradíj, ami jelentősen eltér a jelenleg a XII. kerületben megszokott parkolási rendtől. Az viszont jó hír lehet az autósoknak, hogy a Hegyvidéken nem tervezik bővíteni a zóna területét.

Célt értek a dühös lakók

Az angyalföldiek és az oda látogatók már több mint négy éve megszokhatták, hogy a kerület összes parkolóhelye fizetős. A konfliktust inkább az okozza, hogy az ott lakók még így sem tudnak leparkolni a saját házuk elé, ezért a legtelítettebb helyeken az önkormányzat kizárólagos lakossági parkolóhelyeket alakított ki. Az újlipótvárosi parkolóhelyek 30 százalékán, körülbelül 1900 helyen minden nap 18 és 7 óra között csak a lakossági parkolási engedéllyel rendelkezők tehetik le az autót. 7 és 18 óra itt is leparkolhatja bárki az autóját, ez azonban csak az első órában lesz olcsó mulatság. Szeptembertől ugyanis Újlipótváros is A zónás lesz: 8 és 18 óra között 600 forintot kell fizetni óránként.

A többi, szintén sűrűn lakott területekre annak fényében fogják megvizsgálni a kizárólagos lakossági parkolás lehetőségét, hogy az augusztus 1-jétől bevezetett újlipótvárosi rendszer beváltja-e a hozzá fűzött reményeket – mondta lapunknak a XIII. kerületi közszolgáltató Zrt.

Hamarosan Zuglóban is kiterjeszthetik a szinte a kerület széléig a fizetős parkolást. Az Örs Vezér terénél már most 265 forintba kerül ott hagyni az autót, emiatt pedig a Pillangó parkot és környékét használják P+R parkolóként az átutazók, amiből az ott lakóknak már elegük van. Ezért a zuglói önkormányzat a Fogarasi út – Nagy Lajos király útja – Kerepesi út által bezárt háromszög területét teljesen fizetőssé teszi ősztől – tudta meg lapunk Záhonyi Judittól, a zuglói parkolási divízió helyettes vezetőjétől. Zuglóban már előrébb járnak, mint a II. kerületben: ők már a Fővárosi Közgyűlés jóváhagyását is megkapták ehhez, a bevezetés időpontját azonban nem közölték.

A zuglói zóna belső része a B típusba tartozik majd, tehát reggel 8-tól este 8-ig kell számolni a 450 forintos óradíjjal. A külső rész – beleértve az Örs vezér terét és a Fogarasi út – Nagy Lajos király útja – Kerepesi út környékét – az olcsóbb, C zóna lesz, ott 8 és 18 óra között 300 forintot kell fizetni óránként.

A zuglói kerületvezetés arra készül, hogy az új zóna hatására a Vezér utca és a Rákos-patak környékére torlódik a sok parkoló autó, az ott élők pedig szintén nyomást fognak gyakorolni az önkormányzatra, és később kiterjesztik a fizetős parkolózónát. A zuglói önkormányzat már most szorgalmazza a fizetős parkolás bevezetését a Vezér utcánál és a Rákos-patak környékén is, de ezt még nem beszélték meg a Fővárosi Közgyűléssel – mondta lapunknak Záhonyi.

Van, ami nem változik Augusztus elején a Népszava írta meg, hogy a zuglói önkormányzat ismét a csalásért elítélt Kupper András volt cégével, a C-Ware Kft.-vel szerződött a parkolóautomaták üzemeltetésére: valószínű tehát, hogy a Pillangó park környékén az új automatákat már ők fogják telepíteni. Sőt, a Sessionbase Kft. is visszatérhet a zuglói parkoláshoz: a kerületi képviselő-testület májusban döntött úgy, hogy tendert ír ki a parkolásüzemeltetést támogató szoftver beszerzésére 2023. januári kezdéssel.

Hős utca: fizető övezet

A fizetős parkolóövezet leglátványosabb terjeszkedése a kőbányai autósokat érinti. A X. kerületben eddig csak a Gyakorló utcai lakótelep környékén és a Üllői út melletti lakótelepnél kellett fizetni két kisebb területen. A kőbányai alpolgármester, Mustó Géza azonban a Napi.hu-nak elmondta, hogy fizetős lesz

- a Kőrösi Csoma Sándor út mentén több terület,

- a Bajcsy-Zsilinszky kórház tágabb környezete,

- a teljes Gyárdűlő (az Üllői út, a Népliget mellett futó vasútvonal, a Kőbányai út és a Száva utca által határolt terület)

- és a Laposdűlő teljes területe (a Hungária körút – Kőbányai út – Pongrácz út háromszögben minden, beleértve a Hős utcát is.)

A kőbányai önkormányzat ennél is tovább ment volna, de a Gyömrői út mentén nem jelölhetett ki fizetős parkolózónákat. A kerület vezetése szerint a Bosch és a Richter fejlesztései a környéken, valamint a kőbánya-kispesti metró- és vasútállomás forgalma miatt kellene fizetnie az oda parkoló autósoknak, de hiába panaszkodtak sokan a környéken élők közül, ott továbbra is ingyenes.

Az Üllői út mentén fekvő parkolási zónában jelenleg 175 forintot kell fizetni óránként, szeptembertől 200 forintra módosul az óradíj. A kőbányai önkormányzat javasolta, hogy ott drágább legyen a parkolás, de ezt sem tudták elérni. Ezt a tervüket azonban nem adják fel, és tovább harcolnak a Fővárosi Önkormányzattal: az Ecseri út, a Pöttyös utca és a Határ út metróállomások környezete ugyanis nagy többletforgalommal jár, aminek szeretnék megkérni az árát.

A szemben lévő József Attila lakótelep parkolási rendjének változásait, illetve a IX. kerület többi részét érintő változásokat is szerettük volna megtudni, de a Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. többszöri megkeresésünkre sem válaszolt.