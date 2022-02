Fogást talált a NAV Iványiék szervezetén

Az adóhivatal azért tartott házkutatást hétfőn az Oltalom Karitatív Egyesület Dankó utcai székházában, mert a szervezet a gyanú szerint a dolgozóktól 2015 és 2019 között rendszeresen levonta a járulékot, de azt nem fizette be - közölte a NAV. A szervezet intézményeinek járuléktartozása eddig is ismert volt, korábban haladékot adott a befizetésre a NAV, amely most hárommilliárdos károkozásról ír.