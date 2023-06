Az a tény, hogy hazánk továbbra is a befektetésre ajánlott kategóriában maradt a Fitch hitelminősítőnél, kedvezőnek tekinthető, hisz ők is úgy látják, hogy a válsághatások nagyrészt elmúltak, a külgazdasági egyensúly helyreállt, és a költségvetési hiány és megfelelő szintre csökkenhet. A kockázatokat persze megemlítik, de most a besorolás megerősítése a lényeg, mivel nem lehetett kizárni a korábbi válságjelenségek után, hogy leminősítésre került sor.

Továbbra is befektetésre ajánlja Magyarországot a Fitch Ratings A Fitch Ratings a háborús válság ellenére továbbra is befektetésre ajánlja Magyarországot, miután megerősítette hazánk 'BBB' besorolását változatlanul negatív kilátás mellett – közölte a Pénzügyminisztérium (PM).

Ez hétfőn hatással lehet a befektetőkre, ami emelkedést hozhat a főbb részvényeknél, csökkenhetnek a piaci állampapírhozamok, és erősödhet a forint. Utóbbi különösen érdekes lenne, hisz épp negyedszer érte el a 370-es fontos szintet az euróárfolyam az erős irányban, és ha itt sikerülne áttörni,

komoly további erősödés előtt nyílhatna tér.

Ezt akár ki is válthatná a hír, ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy az oroszországi helyzet is jelentős hatással lehet a piacra. Mindazonáltal több napos vagy akár hetes távon lényegesebb lehet a makrogazdasági stabilitás megerősítésének hatása, különösen, ha további kedvező adatok is napvilágot látnak (inflációcsökkenés), esetleg előrelépés történik az EU-források ügyében.