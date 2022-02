A benzinárstoppal összefüggésben három-négy olyan benzinkútról tudunk az országban, amelyek bezártak, ezek 5 kilométeres körzetében viszont vannak helyettesítő kutak - mondta Gulyás Gergely a Miniszterelnökséget vezető miniszter a szerdai Kormányinfón.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium már kijelölte a Molt, hogy működtesse a bajba jutott benzinkutakat. "Emiatt nem állhat elő olyan helyzet, hogy ne tudnának üzemanyaghoz jutni az emberek" - tette hozzá.

A hatósági árról szóló kormányrendelet a tankolás esetére nem engedi meg a mennyiségi korlátozást, csak abban az esetben, ha valaki kannában vinne el gázolajat vagy benzint. " Ekkor valóban legfeljebb 10 literben lehet korlátozni a mennyiséget" - mondta Gulyás. A Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV) ellenőrizni fogja a rendelet betartását.

Újságírói kérdésre Gulyás azt mondta, a benzinkutak kompenzációja egyáltalán nem merült fel és "a magyar adófizetők pénzéből nem akarják kisegíteni a benzinkutakat."

Ahogy arról korábban a Napi.hu is beszámolt, a benzinkutasok megdöbbentek azon, hogy a kormány május 15-ig meghosszabbította az üzemanyagárra vonatkozó jogszabályt, így továbbra is legfeljebb 480 forint lehet a benzin és a gázolaj. Az árstopnak az a következménye, hogy "átstrukturálja a piacot". A "fehér kutak" (azaz a nem brandelt, kisebb társaságok) mindig olcsóbbak voltak a nagy láncoknál, mert kis- és közepes vállalkozások viszik a kutat, család is benne dolgozik. Az árelőnyük viszont ezzel az árstoppal eltűnik, így a forgalmat átstrukturálja, a vevőkört elviszik a nagy társaságok, míg a kisebb kutak rövid- és középtávon csődbe mennek.

A kormány a jegybank inflációs előrejelzésében bízik

A kormány által meghozott árstop-intézkedések mintegy 3 százalékponttal alacsonyabb inflációt okoznak, ezért volt januárban 7,9 százalékos infláció, míg máshol meghaladta a 10 százalékot is - mondta Gulyás, aki abban bízik, hogy a jegybank 2-4 százalék közötti infláció előrejelzése pontos lesz az év végére.

Nincs EU-pénz elvonási veszély

A szerdai uniós bírósági ítélettel kapcsolatos újságírói kérdésre Gulyás elmondta, nincs fellebbezési fórum a bíróság döntésével szemben, ezért nem tudnak további jogi lépéseket tenni.

Az ítéletnek azonban van egy nagyon fontos pontja: az uniós kifizetések terén csak akkor lehet egy tagállammal szemben fellépni, ha az azonosított jogállamisági probléma kellően közvetlenül összefügg az uniós költségvetés lebonyolításával.

Gulyás szerint ráadásul nincs olyan veszélye az ítéletnek, ami nagy pénzelvonással járna. A viták mellett ugyanis tavaly 3,839 millió eurót hívtak le és az idei év első hónapjában is további 200 millió euró érkezett az országba.

A pedagógussztájk politikai akciónak tűnik

Folyamatosan zajlanak a tárgyalások a pedagógusokkal, de a választások előtti pedagógussztrájk mégis politikai akciónak tűnik annak fényében, hogy maga a sztrájk jogellenes volt.

Gulyás szerint a pedagógusok bérigénye jogos, de a sztrájk az akaratérvényesítés egy olyan formája, amely ellentéses a szülők és a gyermekek érdekeivel. A március második felére sztrájkot hirdető érdekképviseleti szervek részéről ez úgy tűnik, mintha bele akarnának avatkozni a választásokba - tette hozzá a miniszter.