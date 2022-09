A korábbi évekhez képest idén is és jövőre is lassul a gyógyszertámogatások mértéke - mondta a Napi.hu-nak Marjai Tamás, a Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetségének szakmai igazgatója. Míg 2020-ban és 2021-ben 8,9, illetve 9,8 százalékkal emelkedett a támogatások mértéke, idén és jövőre 4,1 százalékos és 5 százalékos emelkedés olvasható ki a számokból.

Az országjelentésben már jelezték



Ugyanakkor Magyarországon évről évre nő a családok gyógyszerköltése, a központi büdzséből pedig a gyógyszerekre fordított közkiadások alacsonyak, ez derül ki abból a 2021-es egészségügyi országprofilból, amit az Európai Bizottság készített Magyarországról.

A jelentésben kiemelik, míg az Európai Unióban átlagosan a gyógyszerek 57 százaléka támogatott, addig Magyarországon csak a terápiás készítmények 49 százaléka kap valamilyen tb-támogatást.

Idén júniusban naponta 535 ezer doboz vényköteles gyógyszert váltottak ki a betegek a magyar patikákban, egy hónappal korábban is napi 527 ezer gyógyszert adtak ki a gyógyszerészek. 2021-ben az egy főre jutó évi vényköteles gyógyszerköltés majdnem 59 ezer forintot tett ki, amiből a patikában, a tb-támogatás levonása után valamivel több mint 14 ezer forintot kellett fizetni - ez derül ki a Központi Statisztikai Hivatal adataiból. Egyébként a támogatott gyógyszerek esetében a tb-támogatás mértéke 74,7 százalék volt a statisztikai adatok szerint.

Átlagosan 15 receptet váltunk ki



Tavaly közel 569,7 milliárd forint volt a vényköteles gyógyszerek bruttó fogyasztói ára, ebből a gyógyszertámogatás összege 432 milliárd forintot tett ki, a lakosság pedig összesen 136,7 milliárd forintot fizetett azért a 15 receptért, amit évente kiváltott a patikákban.

A gyógyszerellátás számára talán az egyik legfontosabb tétel a gyógyszerkassza alakulása - mondta Marjai Tamás.

2023-ban gyógyszerkassza tervezett mérete összesen 472 milliárd forint lesz majd, az idei évi 450 milliárd forint után.

A szakember szerint jó hír is meg nem is, hogy 10 év után változik a gyógyszertárak számára nyújtott szolgáltatási díj mértéke: jövőre az eddigi 4,5 milliárd forint helyett 4,7 milliárd forintot különítenek el erre a célra, de ez az emelés sajnos nem jelent érdemi segítséget a gyógyszertáraknak. Ezt a juttatást a 2013-as bevezetése óta most először módosította a kormányzat és mindössze 4 százalékos mértékben emelt rajta.

Nehéz évek várnak a patikákra



Egy ilyen kis mértékű emelés ilyen hosszú idő alatt a jelenlegi inflációs környezetben egyáltalán nem elegendő ahhoz, hogy a szolgáltatási díj értékálló maradjon és be tudja tölteni a szerepét a gyógyszertárak finanszírozásában. Valamint az sem látszik - tette hozzá Marjai Tamás, hogy a költségvetésben plusz forrást biztosítanának a támogatott gyógyszerek árrésének rendezésére. Ehhez egyébként nem csak költségvetési források szükségesek, hanem jogszabályi módosítások is. A támogatott gyógyszerek árrésének jelenlegi szabályozását több mint 15 éve vezették be, és azóta érdemi módosítás nem történt, ezért mindenképpen szükség lenne a rendszer felülvizsgálatára.

Ez a modern terápiák biztosítása mellett megalapozná a gyógyszerellátás szereplőinek hosszú távú és magas szakmai színvonalú működését is. A gyógyszertárak hosszú távú gazdasági fenntarthatósága évről évre egyre nehezebb.

Az infláció, a rezsi- és bérköltségek emelkedése, és az egyéb kiadások növekedése a patikákat is jelentős mértékben sújtja.

A HGYSZ szerint állami forrás bevonása nélkül a következő években a gyógyszertárak helyzete fokozatosan romlani fog. A gyógyszertárak bevételei nem növekednek olyan mértékben, hogy fedezni tudják a rohamtempóban emelkedő költségeiket.

Döntés előtt áll rengeteg innovatív terápia



A jövő évi költségvetésben a gyógyszeripari különadók jelentősen, 12 százalékkal múlják felül a 2022-es bevételi terveket, a látszólagos gyógyszerkassza bővülés ellenére a jövő évi nettó gyógyszerközkiadások mindössze 4-5 százalékos emelésével tervez csak a kormány - erről már Holchacker Péter, az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének (AIPM) igazgatója beszélt a Napi.hu-nak.

Ez úgy véli, hogy ez egyrészt lényegesen alacsonyabb az inflációnál, másrészt nem biztosít túl nagy mozgásteret az új innovatív gyógyszerek szélesebb körű befogadásra – miközben soha annyi terápia nem állt végső minisztériumi döntés előtt, mint ezekben a napokban.

Jelenleg 110 kérelmet terjesztett fel a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) a gyógyszerbefogadási rendszerbe, ezek közül a terápiák közül több mint 70 tavaly október óta vár a minisztériumi továbblépésre.

A nyár elején kivetett különadó, vagyis a gyógyszerforgalmazók extraprofitadója nem egy teljesen új teher, hanem egy évtizedes szektorális különadó sajátos módon megvalósított emelése - mondta az igazgató.

Az új kötelezettség aránytalanul terheli az innovatív gyógyszercégeket, hiszen a rájuk eső adómérték 40 százalékos emelésével, az az extra 20 milliárd forintos tétel 80 százalékban az AIPM tagvállalatait érinti.

Mindezek mellett továbbra is komoly és egyre erősödő kihívást jelent a gyógyszercégeknek a gyenge forint, hiszen a támogatott készítmények forintban fixált hatósági ára az egyes készítmények befogadását követően gyakorlatilag változatlan - mondta Holchacker Péter.

Az eltelt időszakban az euróhoz képest a forint árfolyamának gyengülése a készítmények nagy részénél közvetlenül is fenntarthatatlan piaci kondíciókhoz vezetett, közvetve az úgynevezett nemzetközi referenciaárazás következtében az adott gyógyszercég európai piaci pozícióit is veszélyeztetve. Ez pedig a szakember szerint egy olyan kockázatos együttállás, melynek megoldásához azonnali kormányzati beavatkozásra van szükség.