A háborús veszélyhelyzet "következményeinek elhárításáról" szóló jogszabályt kivételes eljárásban 116 igen szavazattal, 43 ellenvoks mellett fogadták el a képviselők a kormány kezdeményezésére, miután a kabinet veszélyhelyzetet hirdetett a szomszédos Ukrajnában dúló háború miatt - írja az MTI.

A jogszabály célja, hogy minden szükséges eszköz rendelkezésre álljon a menekülő emberek segítésére, valamint a felmerülő káros gazdasági hatások kivédése érdekében - véli a kormány. (Most éppen rendeletekkel vet ki és emel adót és csökkent kiadásokat a központi költségvetés egyensúlyba hozására az Orbán-kormány - a szerk.)

LMP: a kormány visszaélt a rendkívüli felhatalmazással



A kormány korábban, a koronavírus miatti veszélyhelyzetben is a fokozatosság és a szükségszerűség elvét ígérte, akárcsak most a háborús konfliktus idején, azonban sokszor visszaélt a rendkívüli felhatalmazással - mondta az országgyűlésben Keresztes László Lóránt, az LMP vezérszónoka. A koronavírus-járvány időszaka alatt brutális megszorításokat vetettek ki az önkormányzatokra és a kormány saját holdudvarának gazdagításával volt elfoglalva - mondta Keresztes, és arra szólította fel a kormányt, hogy ne éljen megszorító intézkedésekkel a települési önkormányzatok irányába.

Witzmann Mihály (Fidesz) azt mondta az MTI szerint, hogy az elhúzódó háború miatt gazdasági és energiaválság is kialakult, ebben a helyzetben pedig a kormány célja, hogy hatékonyabb lépéseket tegyen az ország védelme érdekében. A gyors reakcióképesség szerinte ahhoz kell, hogy megvédje a kormány a rezsicsökkentést, a munkahelyeket, a nyugdíjakat, a családtámogatásokat.

DK: a kormány mindig felhatalmazást kér

Már rendszeresen, néhány havonta vitáznak arról: a kormány felhatalmazást kér, hogy a parlament nélkül kormányozhasson, erre "ok az mindig van" - mondta felszólalásában Arató Gergely DK-s képviselő. Magyarország az egyetlen ország az EU-ban, ahol rendkívüli jogrendet kell bevezetni a háború miatt és amikor korábban egy szomszédos országban volt háború, nem kellett ilyen felhatalmazást kérni. Az előterjesztéssel arra kap felhatalmazást a kormány, hogy eltérjen a törvényektől, hogy a rendeleteik elvileg a veszélyhelyzet végéig, de a gyakorlatban az idők végezetéig fennmaradhassanak - mondta az MTI szerint Arató.

A javaslat azt jelenti, hogy a kormány már a fideszes képviselőkben sem bízik, arról szól, hogy a demokrácia kényelmetlen a kormánynak - fogalmazott az ellenzéki politikus.

KDNP: a képviselőknek segíteniük kell a kormányt

A járvány idején is hatékonyan védte meg az embereket a kormány, és most is erre van szükség - véli Simicskó István KDNP-s képviselő. Gyors reagálás kell a jelenlegi kihívások miatt, ezért kell megadni a kért felhatalmazást a kormánynak. A KDNP támogatja a veszélyhelyzet meghosszabbítását, nincs más lehetőség - mondta az MTI szerint Simicskó.

Jobbik: nem igazolható a különleges jogrend

Lukács László György (Jobbik) szerint sem igazolható és szükségtelen is a meghosszabbítandó különleges jogrend. A jelenlegi helyzet szöges ellentétben áll az első járványhullám alatt tapasztalttal, a szükséges intézkedések pedig különleges jogrend nélkül is meghozhatók.

A kormány a Covid-járvány közegészségügyi kezelésében elbukott, Orbán Viktor miniszterelnök pedig veszélyhelyzetből veszélyhelyzetbe vezeti az országot. Szerinte a felhatalmazást arra használják, hogy átvigyék a megszorításokat. Számos megszorítás áthárul majd az emberekre, a családokkal fogják megfizettetni azokat. Ha valóban segíteni szeretnének a családokon, akkor az áfát kellene csökkenteni, az ugyanis az inflációs terhet mérsékelné. Hosszú távon pedig a szociális kártya nyújtana megoldást, a legrosszabb helyzetben élők kaphatnak segítséget az által - mondta a jobbikos szónok.

Varga: azért dolgozik a kormány, hogy megvédje a magyar családokat

Varga Judit, a jogszabályt előterjesztő igazságügyi miniszter szerint a kormány a különleges jogrendben alkotott rendeletek hatályának meghosszabbítására tett javaslatot annak érdekében, hogy minden szükséges eszköz rendelkezésre álljon a fegyveres konfliktus elől menekülő emberek megsegítésére, támogatására, lakhatásuk, munkavállalásuk segítésére, valamint annak biztosítására, hogy Magyarország minél előbb maga mögött hagyja a háború káros gazdasági következményeit.

A törvényjavaslattal a kormány a veszélyhelyzeti intézkedéseit november 1-ig tarthatja jogilag fenn, de ha a helyzet lehetővé teszi, akkor a kabinet hamarabb is kezdeményezheti a veszélyhelyzet megszüntetését - mondta az MTI szerint Varga.

A miniszter szerint a kormány azért dolgozik, hogy az ország polgárainak élete a szomszédban zajló háború és a háborús helyzetre adott, sokszor elhibázott szankciós válaszok okozta európai gazdasági válság ellenére a normális kerékvágásban maradhasson. Azért dolgoznak, hogy megvédjék a magyar családokat, a nyugdíjakat, a munkahelyeket, a rezsicsökkentést és a családtámogatásokat. A tárcavezető szerint a veszélyhelyzeti intézkedéseit a kormány a fokozatosság, a szükségesség, arányosság és a célhoz kötöttség elve mentén hozza meg.