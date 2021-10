Sokakat már a kórházban félretájékoztattak a temetésekkel kapcsolatban, így sok család azt hitte, a koronavírusban elhunyt szeretteiktől nem búcsúzhatnak hagyományos módon, őket csak hamvasztani lehet - ez volt az egyik fő tévhit a pandémia alatt, amit határozottan cáfol Palkovics Katalin, a Magyar Temetkezési Szolgáltatók Országos Szakegyesülete elnöke a Napi.hu-nak.

Budapesten előfordult, hogy egy-egy temetőre nagyobb teher hárult, de a szakembernek nincs információja arról, hogy országosan a koronavírusban elhunyt betegek nagy száma miatt szertartásokat kellett volna halasztani. Azt viszont megerősíti, hogy bizonyos helyzetek késleltethették azokat.

Rengeteg család például a külföldön élő rokonaira várt, akik az utazási korlátozások miatt nem tudtak időben hazatérni. Volt olyan temetkezési vállalat, ahol a komplett csapat megfertőződött, ezért más cégeknek kellett elvégezni az ő munkájukat, de temetés egyszer sem maradt el. Évente körülbelül 130-140 ezer szertartást bonyolítanak le, és az elmúlt két évben minden "flottul működött" még annak ellenére is, hogy a dolgozók naponta akár hatszor is átöltöztek és extra fertőtlenítést végeztek. Őket ugyanúgy fizikai és mentális téren is megviselte ez az időszak, mint az egészségügyben dolgozókat - mondta a szervezet elnöke.

Arról a Napi.hu is írt, hogy a harmadik hullám csúcsán, egy hónapon keresztül például március és április között 63 százalékkal többen hunytak el, mint az előző öt évben, ugyanekkor. Volt arra példa, hogy 75 százalékos többlethalálozást mutattak a KSH frissített számai.

A társadalom azonban nem olyan gondoskodó, mint régen - fogalmaz Palkovics. "A mának élünk, arra költünk, ami bennünket instant örömforráshoz vezet" ezért egyre többen sajnálják a pénzt és az időt is a koporsós szertartáshoz, ehelyett világszinten - egy két ortodox vagy erősen katolikus országtól eltekintve - a hamvasztás lehetőségét választják.

Magának a hamvasztásnak a díja közel azonos összeget mutat az országban található krematóriumoknál

Fontos azonban megemlíteni, hogy sok cég nem tételesen közli egy szertartás költségeit, pedig az nagyon fontos lenne. Ellenkező esetben az elsőre kedvezőnek tűnő ár végül kellemetlen meglepetéseket tartogathat. Sokan megtévesztően fogalmaznak, így ha például egy temetkezési vállalkozó azt írja: "urna kiadás 68 ezer forinttól", akkor érdemes minden részletnek utána kérdezni, mert ebben például sok szolgáltatás nincs benne. Érdemes több ajánlatot is kikérni és akkor láthatók lesznek a különbségek - magyarázta a szakember.

Temetés éves fogyasztói átlagára (nyers adat, Ft)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Temetés egyedi megrendelésre, alapszolgáltatás 196 720 202 680 209 010 220 330 238 500 264 340 Hamvasztás, alapszolgáltatás 143 540 146 540 150 630 160 660 172 310 187 480 Forrás: KSH

Mekkora volt a drágulás?

Az elnök ugyanakkor elmondta azt is, hogy az elmúlt időben számos tényező miatt drágulhatott a temetkezés, de az nem haladja meg a szeptemberben 5,5 százalékra ugró inflációt. (A KSH adatai szerint ugyanakkor 2021 szeptemberében egy koporsós temetési szolgáltatás fogyasztói átlagára 293 ezer forintra, míg a hamvasztásosé 212 ezer forintra rúgott, ami az előző év azonos időszakához képest közel 9 százalékos, illetve 12 százalékos áremelést jelent, a szerk.)

Amellett ugyanis, hogy a munkaerő drágult, a dolgozók képzéséhez szükséges oktatások, a szertartáshoz kapcsolatos költségek, a fa és a benzin ára is nőtt az utóbbi időben. Ezek az extra költségek részben a gyászolókra hárulnak. Ezen felül a virág, a tor vagy éppen a hirdetés megjelentetése is drágább lehet, de ezek nem tartoznak közvetlen a temetési költségek alá.

A kormány segítségét is kérték

Az évek óta húzódó szociális temetkezés kapcsán - amelynél az állam szigorú kikötésekkel ugyan, de fizetné a költségeket - Palkovics elmondta, az ötletet több szempontból sem tartják életszerűnek. Egyrészről nehéz elképzelni, hogy egy elvárosiasodott társadalom bevállalná, hogy hozzátartozóját egy ingyenes temetésért cserébe megmosdatná, felöltöztetné és még sírt is ásna neki. Ez ugyanúgy kérdéseket vet fel mind érzelmi, mind higiéniai szempontból. Másrészről viszont - ha csak a sírásást vesszük - a felelősség a szakmára hárul. A társaságok nincsenek felkészülve arra, ha egy rokon például megsérül a sírhely ásása közben.

Többször kértük a kormányt, hogy segítsenek. Legalább alanyi jogon nyújtson hozzájárulást az állam. Lengyelországban például 23 százalékról 8 százalékra csökkentették a temetkezési áfát

- mondta a szervezet elnöke.

Nem kell messzire mennünk azonban, hogy erre konkrét példát találjunk. Szlovákiában például 150 ezer, míg Romániában körülbelül 290 ezer forintnak megfelelő összeggel segít az állam.

Az elnök szerint Magyarország egy szempontból azonban mégis szerencsés helyzetben van. Egy átlagos fizetésből ugyanis ki lehet gazdálkodni egy méltó búcsút, míg más nyugati országokban ez több ezer eurós terhet is jelenthet.