A hazai gáztárolók többségét fenntartó állami cégnél is számolnak azzal, hogy nem tudnak a jövőben Hajdúszoboszlón földgázt készletezni, ha a kormány döntésének megfelelően kitermelik az ottani tárolóból az úgynevezett párnagázt - írja a G7. Ha tényleg ez történne, akkor az ország egyik legnagyobb kapacitású ilyen létesítménye esne ki, amik szakmai körökben visszatetszést szül.

A párnagáz feladata, hogy fenntartsa a szükséges nyomást a föld alatti létesítményben, és így biztosítsa, hogy a felette lévő úgynevezett mobil (kereskedelmi) gázmennyiséget ki lehessen onnan venni (ki lehessen tárolni). Ha ezt is kitermelik, akkor a tároló használhatatlanná válik.

A tárolókban lévő párnagáz mennyisége nagyjából megegyezik azzal, amit mobilgázként rátölthetnek erre. Sőt, Hajdúszoboszlón még több is: a kelet-magyarországi város tárolójában hivatalosan 1,6 milliárd köbméter kereskedelmi célú földgázt lehet elhelyezni a benne lévő 2,2 milliárd köbméternyi párnagázra. A kormány ebből 800 millió köbmétert venne ki, ami elég a tároló lenullázásához.

Régi trükkök



A kormányzat nem először kezd el ügyeskedni a párnagázzal, pontosabban azzal, hogy a párnagázt technikai okokból rendszeresen cserélik. Ennek eddig szinte minden esetben egyszerű számviteli okai voltak: a tranzakciókkal ugyanis javítani lehetett a bevont cég és végső soron az állami energiaóriás MVM-csoport nyereségét.

A párnagáz letermelése vagy akár elcserélése ezen úgy segíthet, hogy a tárolókban régóta benn lévő energiahordozót sokkal olcsóbban tartják nyilván, mint amennyiért az elmúlt hónapokban lehetett, vagy amennyiért most lehetne vásárolni a piacon. A hírportál számításai szerint a 800 millió köbméternyi párnagázzal tíz-, de inkább százmilliárdokkal lehetne javítani az MVM eredményét.

Persze ez nyilván csak rövidtávú hatás, hiszen valamikor majd a drága gázt is el kell adni, de az MVM-et valószínűleg annyira megborította a gázárak elszállása, hogy ilyen rövid távon is lehet értelme játszani a készletekkel. Akár még a költségvetési hiány vagy az államadósság csökkentése céljából is.

Valószínűleg ezért számoltak eleinte ágazati szakértők közül is néhányan azzal, hogy a letermelés csak egy blöff, valójában a szokásos számviteli trükközést teszi lehetővé a kormány.