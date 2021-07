A szerdai ötforintos benzin és kétforintos a gázolaj-áremeléssel a benzin literenkénti hazai átlagára 451 forintra áll be - vette át a Népszava a holtankoljak.hu adatait. A tarifa így a napilap számításai szerint beéri a 2012 áprilisában felállított eddigi csúcsát. Ugyanakkor a mások - mint például a Cargopedia, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal és az Autóklub - hasonló adatközléseit is figyelembe vevő átlag már most 456 forint.

Bár a gázolaj ára a Holtankoljak.hu számítása szerint ezzel még "csak" 447 forintra nő, a többi adatközlő alapján már ez az üzemanyagfajta is megérintheti 2012 eleji, 453,5 forintos csúcsát. Mivel a mintegy kétezer hazai üzemanyagkút árai között akár 90-100 forintos, egyidejű árszórást is tapasztaltunk, a múlt héten már volt több olyan hely, ahol a 95-ös és a gázolaj literjéért több mint 500 forintot kértek.

Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára nem számít további jelentős drágulásra, mert az olaj ára várhatóan nem drágul tovább a mostanra elért hordónként 80 dollár körüli szintről és a forint sem gyengül tovább a mostani 300 forint/dolláros értékné. A napilap megjegyzi, hogy a forint dollárhoz viszonyított jelentős értékvesztésének tudható be, hogy míg 2012-ben 120 dollár körüli nyersolajkurzus hozott üzemanyagár-rekordot, addig ma már elég ehhez 80 dollár alatti szint is.