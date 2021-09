A fátyol- és gomolyfelhők mellett továbbra is sok napsütésre számíthatunk. Vasárnap főleg a Dunántúl nyugati, északnyugati felén lesz erőteljesebb a gomolyfelhő-képződés, így ott zápor, esetleg zivatar is kialakulhat, máshol érdemi csapadék nem lesz. A légmozgás jobbára mérsékelt marad – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 7 és 14 fok között várható, de a hidegre hajlamos helyeken ennél jóval hűvösebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 30 fok között valószínű.

A kontinensünk nagy részének időjárását alakító magasnyomás uralmát már kezdik megtörni a ciklonok, illetve a hozzájuk tartozó frontok. Egy nagyobb kiterjedésű légörvény található a Brit-szigetek, illetve a Skandináv-félsziget között, aminek a frontjai mentén változékony, olykor csapadékos az idő.

A mediterrán térségben is egy sekély ciklon alakítja az időjárást, így arrafelé a felhősödés mellett zápor, néhol zivatar is kialakul. A Kárpát-medencében vasárnap estig továbbra is anticiklonális hatások érvényesülnek, de egyre inkább megközelíti a térségünket egy gyenge okklúziósfront.