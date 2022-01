Hétfő estétől kedd reggelig általában közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, egyedül az Észak-Dunántúlon lehet kevesebb a felhő. Csapadék nem valószínű. Az északi, északkeleti szél nagy területen megélénkül, a Nyugat-Dunántúlon és a Tiszántúlon megerősödik, néhol viharos lökések is lehetnek. A Tiszántúlon hófúvás kialakulhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában –2, –8 celsius-fok között alakul, de a kevésbé szeles tájakon –10 celsius-fok alá is hűlhet a levegő.

Kedden általában napos időre számíthatunk, de a déli megyékben továbbra is lehetnek közepesen vagy erősen felhős tájak. Számottevő csapadék nem valószínű. Az északi, északkeleti szél az ország nagy részén megerősödik, a nyugati határ mentén és az északkeleti harmadban viharos lökések is lehetnek. A Tiszántúlon hófúvás is kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet –2 és +4 Celsius-fok között alakul.

Szerdán többnyire derült vagy gyengén felhős, napos időre számíthatunk. Csapadék nem várható. Az északi, északkeleti szelet többfelé élénk, néhol erős lökések kísérik. A minimum-hőmérséklet általában -10 és -5 fok között alakul, de a hóval borított, illetve a szélcsendes, fagyzugos részeken több fokkal hidegebb lehet. A maximum-hőmérséklet −4 és +2 fok között várható.

Az időkép.hu előrejelzése szerint a hét leghidegebb reggelére csütörtökön ébredhetünk, a hófödte Tiszántúli tájakon akár −20 celsius-fokig is lehűlhet a levegő - idézi az index.hu.

Észak, északkelet felől megerősödő széllel hidegebb, szárazabb levegő érkezik fölénk, amely szerdán jut nyugalomba. Erős éjszakai fagyok várnak ránk, a leghidegebb csütörtök hajnalban várható, ekkorra mindenhol legyengül a szél, és az égbolt is tiszta lesz.

A Dunától keletre nagy területen csökkenhet −10 Celsius-fok alá a hőmérséklet, a hóval borított keleti, délkeleti tájakon pedig nem lesz ritka a −15 Celsius-foknál erősebb fagy. Egy-két helyen akár −20 Celsius-fok is lehet.